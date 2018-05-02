Официально: В ближайшие месяцы в Украине заработает платежная система Apple Pay

Мобильная платежная система Apple Pay на сегодняшний день является самой популярной среди себе подобных. И не только благодаря популярности смартфонов iPhone, но и по той простой причине, что Apple Pay появилась на рынке раньше конкурентов. И вот в рамках очередной волны расширения географии работы сервис наконец подключат и нашей стране – запуск Apple Pay в Украине произойдет в ближайшие месяцы. Об этом сообщил Тим Кук во время конференц-звонка по результатам второго квартала 2018 финансового года глава (о финпоказателях мы уже рассказали записью ниже).

Вместе с Украиной сервис Apple Pay подключат еще Норвегии и Польше. Увы, когда именно Apple Pay заработает в Украине, пока неясно. Слухи о грядущем запуске службы в нашей стране начали появляться еще в прошлом году. Тогда в качестве основного и единственного украинского партнера Apple называли «Альфа-Банк Украина». Теперь же источники пишут, что первым Apple Pay для своих клиентов подключит «ПриватБанк» по аналогии с конкурирующей службой Google Pay (старое название – Android Pay), а следом подтянутся и остальные банки.

Напомним, что сервис Apple Pay позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта. Для этого достаточно поднести iPhone к терминалу, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов (Touch ID, Face ID или пароль).

Источник: AppleInsider