Apple прекратила продажи MacBook Air и двухпортового MacBook Pro на CPU Intel, выпущенных в начале года





Вчера отгремела очередная крупная онлайн-презентация Apple, целиком посвященная первым компьютерам Mac на базе мобильных чипов M1, спроектированных компанией на основе архитектуры ARM на замену x86-совместимым процессорам Intel. Одновременно с добавлением новых 13-дюймовых ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro компания Apple убрала из ассортимента своего онлайн-магазина аналоги на процессорах Intel, выпущенные в начале этого года.

После обновления модельного ряда ноутбук MacBook Air доступен только с процессором M1 в двух вариантах: с SSD на 256 ГБ и 7-ядерным встроенным GPU за $999, либо с SSD на 512 ГБ и 8-ядерным встроенным GPU за $1249.

13-дюймовый MacBook Pro с процессором Intel все еще можно купить, но только в более дорогих конфигурациях. Новый MacBook Pro 13″ на базе M1 заменяет собой предыдущий MacBook Pro начального уровня с двумя портами Thunderbolt и стоит от $1299 и $1499 долларов. Процессоры Intel доступны в конфигурациях, стоимость которых начинается от $1799 и $1999, и у них есть четыре порта Thunderbolt.

Мини-ПК Mac mini тоже по-прежнему доступен в конфигурациях с процессорами Intel, но, как и MacBook Pro, по более высокой цене. Версии Mac mini на базе M1 начинаются с $699 и $899, а варианты с CPU Intel стартуют от $1099.

Apple рассчитывает завершить переход к 2022 году, после чего весь модельный ряд компьютеров Mac будет работать на процессорах ARM.