Apple работает над режимом разгона ноутбуков – Pro Mode





В скором времени в ноутбуках Apple MacBook может появиться новый режим работы, обеспечивающий повышенную производительность – Pro Mode. Пользователи смогут вручную включать его в случае необходимости.

На новый режим работы имеются ссылки в бета-версии операционной системы macOS Catalina 10.15.3, однако он пока недоступен в качестве рабочего инструмента. При этом отмечается, что при активации режима Pro Mode приложения могут работать быстрее, но продолжительность автономной работы устройств от заряда батареи снизится, а шум от системы охлаждения может увеличиться. Кроме того, при активации нового режима будут отключаться ограничения на скорость работы вентиляторов. Дополнительно отмечается, что эти изменения автоматически деактивируются на следующий день.

По работе функции Pro Mode пока ещё остаётся много вопросов. Пока нет сведений, когда она станет доступной пользователям и на каких моделях её можно будет активировать. Вероятно, преимущества такого разгона системы смогут ощутить владельцы новых 16-дюймовых ноутбуков MacBook Pro, в которых используется улучшенная система охлаждения. Но на более старых устройствах с менее эффективными кулерами прирост производительности может быть незначительным, если на них вообще удастся активировать новый режим.

Источник: Engadget