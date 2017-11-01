Apple выпустила обновления iOS 11.1, watchOS 4.1, macOS High Sierra 10.13.1 и tvOS 11.1

После нескольких недель тестирования компания Apple приступила к распространению финальной версии ОС iOS 11.1 для совместимых устройств. Минорный номер обновления и то, что iOS 11, которую, пожалуй, можно считать самым значимым обновлением после отказа от скевоморфизма в iOS 7, вышла только около полутора месяцев назад, подразумевает отсутствие каких-либо существенных нововведений. Но это вовсе не повод полностью игнорировать апдейт, особенно любителям эмодзи.

Обновление iOS 11.1 добавляет более 70 новых смайликов эмодзи с изображениями новых продуктов питания, животных, мифических существ и одежды. В списке новых эмодзи также присутствуют более выразительные смайлики и гендерно-нейтральные персонажи.

Разумеется, в обновлении традиционно присутствуют различные мелкие исправления и улучшения, направленные на повышение безопасности, производительности и стабильности ОС. В частности, вернулась возможность использования функции 3D Touch для быстрого доступа к списку запущенных приложений – необходимо нажать на край дисплея, тогда как проблемы, связанные с отображением фотографий в альбоме People при восстановлении из резервной копии iCloud, были устранены. Полный список внесенных изменений можно увидеть на изображении выше.

Одновременно с iOS 11.1 вышли обновления watchOS 4.1, macOS High Sierra 10.13.1 и tvOS 11.1.

В обновлении watchOS 4.1 добавлена поддержка вещания записей Apple Music и iCloud Music Library непосредственно на устройство Apple Series 3 по LTE. Также оно включает новое приложение Radio, которое обеспечивает доступ к Beats 1 и другим радиостанциям, и улучшения по части работы голосового ассистента Siri, который теперь может находить и воспроизводить песни, плейлисты и альбомы. Еще одно новшество – возможность синхронизации фитнес-данных с беговыми дорожками, степперами, велотренажерами и эллиптические тренажерами в рамках платформы GymKit.

Обновление macOS High Sierra 10.13.1 для компьютеров Apple получило собственный набор новых эмодзи. Также оно включает исправления уязвимостей KRACK в протоколе безопасности WPA2 и улучшенную синхронизацию электронной почты Exchange в приложении Mail. Кроме того, оно содержит исправления ошибок с недоступностью Bluetooth при проведении платежей Apple Pay и вводом данных в Spotlight с клавиатуры.

В случае tvOS 11.1 изменения по сравнению с базовой версией главным образом касаются устранения ошибок и повышения производительности.

Источник: gsmarena