Apple выпустила срочные обновления iOS 14.5.1, macOS 11.3.1 и watchOS 7.4.1 с защитой от уязвимости WebKit

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Поздно вечером 3 мая Apple выпустила внеплановые «срочные» обновления прошивок для iPhone, Mac и Apple Watch — они устраняют проблему безопасности, которая, по словам Apple, могла активно использоваться.

Обновления iOS / iPadOS 14.5.1, macOS 11.3.1 и watchOS 7.4.1 предназначены для исправления эксплойтов в WebKit, фреймворке Apple, отвечающем за отображение веб-контента. Говоря простым языком, апдейт закрывает дыру в безопасности, которая позволяет вредоносным веб-сайтам запускать непроверенный код на устройствах Apple.

В официальном обращении Apple настоятельно рекомендует пользователям как можно скорее установить эти обновления, так как они закрывают серьезные бреши в системе безопасности операционной системы.

Для более старых устройств, включая iPhone 5s, iPhone 6, iPad Air, iPad mini 2 и iPad mini 3, Apple выпустила ОС iOS 12.5.3 с исправлением уязвимости WebKit.

Если у вас возникло стойкое чувство дежавю, то оно вполне естественно, учитывая то, что два недавних обновления — iOS 14.4 и 14.4.2 — закрывали аналогичные дыры в безопасности.