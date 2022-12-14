Apple выпустила обновление iOS 16.2: сквозное шифрование в iCloud, режим караоке Apple Music Sing и ограничение AirDrop

Компания Apple приступила к разворачиванию обновления своей мобильной операционной системы iOS 16.2, которое включает ряд новых и улучшенных функций.

Так, владельцам iPhone 14 Pro становятся доступными улучшенные настройки Always-on display, которые позволяют отключать обои и уведомления, если они отвлекают. Кроме того, в iCloud появилось сквозное шифрование под названием Advanced Data Protection. Защита теперь охватывает 23 «категории данных» вместо 14 и включает в себя резервные копии устройств, резервные копии сообщений, iCloud Drive, Notes, Photos, Reminders, закладки Safari, Siri Shortcuts, Voice Memos и Wallet Passes.

В Apple Music появился режим караоке. Apple Music Sing предлагает тексты песен в реальном времени и возможность регулировать громкость вокала в музыкальной композиции, чтобы пользователи могли лучше слышать свой собственный голос. В этом режиме можно воспроизводить бэк-вокал независимо от основного, предусмотрен вид дуэта для тех случаев, когда есть желание спеть вместе с другом. Режим Apple Music Sing доступен для iPhone 11 и более поздних версий.

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Обновление iOS 16.2 (а также iPadOS 16.2 и macOS 13.1) приносит новое приложение Freeform. Оно представляет собой цифровую доску, на которой можно размещать объекты, линии, медиафайлы, прикреплять документы или заметки, делать примечания. Также доступна возможность совместной работы, но для этого требуется, чтобы все использовали устройства Apple.

Наконец, iOS 16.2 и iPadOS 16.2 включают обновлённую архитектуру HomeKit с улучшенной производительностью. Изначально Apple планировала представить её ещё в iOS 16.

Источник: The Verge