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ARM продолжит лицензировать архитектуру своих процессорных ядер для Huawei

ARM продолжит лицензировать архитектуру своих процессорных ядер для Huawei

ARM продолжит лицензировать архитектуру своих процессорных ядер для Huawei


Один из крупнейших производителей и разработчиков RISC-процессоров ARM продолжит сотрудничать с Huawei, несмотря на санкции со стороны американского правительства. Юристы компании считают, что архитектуры ARM v8 и v9 основаны на технологиях британского происхождения, поэтому не подпадают под действие запрета США, который ограничивает сотрудничество американских компаний с китайским телекоммуникационным гигантом.

«ARM может предоставить HiSilicon лицензию на использование архитектуры ARM v8-A, а также следующего поколения этой архитектуры после всестороннего анализа обеих архитектур, который показал, что это британская разработка», – сообщили в пресс-службе ARM.

Таким образом Huawei может продолжить выпускать чипы для своих устройств через дочернюю компанию HiSilicon Technologies. Такие продукты, как чипсет Kirin 990, хоть и разрабатываются собственными силами, они в значительной степени зависят от ARM, поскольку используют её архитектуру для центрального и графического процессоров. 

В мае 2019 года ARM приостановила отношения с Huawei из-за того, что в её чипах может быть использована «технология американского происхождения». ARM базируется в Великобритании и с 2016 года принадлежит японскому телекоммуникационному гиганту SoftBank, но у компании есть офисы в нескольких штатах США, где её сотрудники участвуют (по крайней мере теоретически) в разработке процессорных архитектур. 

По крайней мере одной проблемой у Huawei стало меньше – компания сможет беспрепятственно выпускать смартфоны, хотя они по-прежнему будут лишены приложений и сервисов Google (включая Google Play), которые имеют решающее значение для успешной продажи устройств за пределами Китая.

Источник: The Verge

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