ARM продолжит лицензировать архитектуру своих процессорных ядер для Huawei





Один из крупнейших производителей и разработчиков RISC-процессоров ARM продолжит сотрудничать с Huawei, несмотря на санкции со стороны американского правительства. Юристы компании считают, что архитектуры ARM v8 и v9 основаны на технологиях британского происхождения, поэтому не подпадают под действие запрета США, который ограничивает сотрудничество американских компаний с китайским телекоммуникационным гигантом.

«ARM может предоставить HiSilicon лицензию на использование архитектуры ARM v8-A, а также следующего поколения этой архитектуры после всестороннего анализа обеих архитектур, который показал, что это британская разработка», – сообщили в пресс-службе ARM.

Таким образом Huawei может продолжить выпускать чипы для своих устройств через дочернюю компанию HiSilicon Technologies. Такие продукты, как чипсет Kirin 990, хоть и разрабатываются собственными силами, они в значительной степени зависят от ARM, поскольку используют её архитектуру для центрального и графического процессоров.

В мае 2019 года ARM приостановила отношения с Huawei из-за того, что в её чипах может быть использована «технология американского происхождения». ARM базируется в Великобритании и с 2016 года принадлежит японскому телекоммуникационному гиганту SoftBank, но у компании есть офисы в нескольких штатах США, где её сотрудники участвуют (по крайней мере теоретически) в разработке процессорных архитектур.

По крайней мере одной проблемой у Huawei стало меньше – компания сможет беспрепятственно выпускать смартфоны, хотя они по-прежнему будут лишены приложений и сервисов Google (включая Google Play), которые имеют решающее значение для успешной продажи устройств за пределами Китая.

Источник: The Verge