ASML сокращает 1700 руководящих и вспомогательных должностей: чтобы не мешали инженерам

Нидерландская ASML сокращает 1 тыс. 700 работников, несмотря на рекордный спрос на собственные системы по производству микросхем.





Отмечается, что в единственной в мире компании, производящей машины по экстремальной ультрафиолетовой литографии, имеющие ключевое значение для производства передовых полупроводников, проводят оптимизацию и реорганизацию рабочей структуры на фоне отзывов, что чрезмерная бюрократизация замедляет темпы производства. Как утверждает гендиректор ASML Кристоф Фуке, реструктуризация должна сделать компанию более гибкой.

Планируется сокращение около 4% от общего рабочего штата, или около 1 тыс. 700 должностей. Преимущественно сокращение коснется руководящих и вспомогательных рабочих мест в Нидерландах. Незначительные сокращения также будут проведены в США. По словам руководителей, целью является устранение лишнего звена, мешающего инженерам сосредоточиться на разработке продукта.

Финансовый директор Роджер Дассен называет это первым масштабным сокращением за много лет. По его мнению, компания стала слишком сложной по мере расширения деятельности. За четвертый квартал 2025 года ASML получила рекордное количество заказов на сумму €13,2 млрд. Это почти вдвое превысило прогнозы аналитиков и в значительной степени было обусловлено бешеным спросом на передовые литографические системы. Более половины заказов на сумму в €7,4 млрд пришлись на системы EUV. Успешный в финансовом плане квартал способствовал повышению акций компании на 4,3%.





Общая прибыль ASML за 2025 год составил €32,7 млрд. По прогнозам на этот год, компания должна получить от €34 до €39 млрд. Прогноз отражает растущие инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта со стороны производителей микросхем, включая TSMC, Intel и Samsung, которые полностью полагаются на передовые системы ASML для производственных узлов следующего поколения.

Несмотря на экспортные ограничения, Китай остается крупнейшим рынком для продукции нидерландской компании. В четвертом квартале прошлого года на него приходилось 36% чистых продаж. Ожидается, что эта доля должна сократиться примерно до одной пятой от общей прибыли, поскольку ASML не поставляет Китаю передовые системы EUV или более новые DUV. Вместо этого на китайских предприятиях работают более старые литографические машины, которые на 8 итераций отстают от флагманских EUV.

Внутри ASML планируется реорганизация технологического подразделения для более тесной работы инженеров с конкретными продуктами и модулями. Компания также планирует создать новые должности в секторе производства, обслуживании клиентов и продажах, сокращая при этом руководящие уровни. ASML также сосредоточена на строительстве новой производственной линии в Эйндховене, где дополнительно можно будет привлечь до 20 тыс. работников до 2028 года.

Источник: TechSpot