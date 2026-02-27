banner
Новости Игры 27.02.2026 comment views icon

У Ubisoft возникла "сильная аллергия" на новые игры, — бывший руководитель Assassin's Creed

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

У Ubisoft виникла "сильна алергія" на нові ігри, — колишній керівник Assassin's Creed

Бывший руководитель Ubisoft Алекс Хатчинсон, который руководил разработкой серий Far Cry и Assassin’s Creed, раскритиковал студию. Он говорит, что компания выработала «аллергию» на новые игры и теперь избегает творческого риска.


Именно это частично объясняет нынешний кризис издателя, несмотря на большие релизы и постоянные реструктуризации. Хатчинсон говорит, что внутренняя философия Ubisoft исторически строилась на больших командах, разделенных на отдельные группы с собственной ответственностью. Это позволяло быстрее делать масштабные проекты.

Ситуацию изменил пятилетний бум инвестиций, которого раньше не было. Вместе с ним начался отток опытных кадров, когда многие специалисты покинули Ubisoft и основали студии или отделились. Сам Хатчинсон после работы над Far Cry 4 и Assassin’s Creed 3 основал Typhoon Studios в 2017 году и выпустил Journey to the Savage Planet. Позже Google приобрела студию и закрыла в феврале 2020-го.

По его словам, после оттока кадров Ubisoft стала еще более осторожной в отношении рисков. Компания делает ставки на проверенные франшизы вроде Far Cry и Rainbow Six, но с новыми идеями стало сложнее. Под волну отмен даже попала Assassin’s Creed. Когда появляется что-то свежее, как Immortals Fenyx Rising, это превращается в большое дорогостоящее решение, которое трудно окупить.


«У них возникла сильная аллергия ко всему новому, поэтому убили кучу наших идей. Например, когда я работал над Pioneer. В результате ничего свежего так и не появилось», — говорит Хатчинсон.

Pioneer планировалась как космическая игра в духе No Man’s Sky, которую тизерили в побочном квесте Watch Dogs 2. Однако проект тихо исчез за кулисами. По мнению Хатчинсона, проблема не в одной большой ошибке, а в совокупности «миллиона маленьких вещей».

На фоне этого новых Far Cry не было с 2021 года, а после отмены римейка Prince of Persia: The Sands of Time главной опорой компании осталась Assassin’s Creed с релизами Valhalla, Mirage и Shadows. Однако там сейчас тоже состояние турбулентности, потому что недавно ушел режиссер будущей игры под кодовым названием Hexe.

Дві Far Cry, «кілька» Assassin’s Creed, скорочення та звинувачення у кумівстві: що відбувається в Ubisoft

Спецпроекты
Перші фото з камери Samsung Galaxy S26 Ultra проти iPhone 17 Pro та Vivo X300 Pro: який смартфон знімає краще?
Samsung представив Galaxy S26 та S26+: 12 ГБ ОЗП, більші дисплей, акумулятор і дуже багато ШІ

Источник:PC Gamer, Games Radar

Популярные новости

arrow left
arrow right
Звезда сборной Таиланда по киберспорту "подделала" карьеру и никогда не играла в видеоигры — всю команду исключили из турнира
Геймер пообещал сыну PS5 и GTA 6 на релизе, если тот возьмет платину в Crash Bandicoot 4
В GOG стартовала распродажа игр с открытым миром: до -95% на Disco Elysium, Mafia и другие
Doom установили на единственные наушники с открытым кодом — энтузиаст разогнал их процессор
"Большой" перезапуск Overwatch 2 стартует с удаления двойки в названии
"Определенно, да!": экс-дизайнер квестов The Witcher 3 подтвердил много романов в вампирской The Blood of Dawnwalker
Steam будет добавлять в отзывы характеристики ПК и анонимные данные о FPS
"Война никогда не меняется": Рон Перлман вернулся в "Фолаут"
Джейсон Шрайер: Контент GTA 6 до сих пор не готов на 100%, возможны новые задержки
Плюс один геймер из Голливуда: Брендан Фрейзер застрял на The Legend of Zelda 2017 года, но избегает гайдов для прохождения
Разработчик Highguard уволил "большинство" команды через 2 недели после запуска
Украинцы выпустили расширение "НЕ ГРАЙ" для браузеров Chromium: оно маркирует российские игры в Steam
В PS Store обновили систему показа цен для игр: игроки видят стартовую и минимальную за 30 дней
В офисе разработчиков GTA 6 произошел взрыв: спасатели работают на месте
Epic Games Store отдает инди-головоломку о редактировании реальности с рейтингом 94%
Патч 1.9 для S.T.A.L.K.E.R. 2 исправит баг со слишком сильными мутантами, — инсайдер
Minecraft 2.0: модер запустил Windows 95 внутри новой игры Hytale
Steam сломался на 8 ГБ VRAM: январская статистика оказалась ложной
Исследование: геймеры, играющие 10+ часов в неделю, чаще страдают от ожирения
Геймер обнаружил баг на "бесконечные" деньги в магазинах GameStop с обновлением Switch 2
Актер Зоро из сериала "Ван Пис" обошел 350+ игроков на турнире по карточной One Piece
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить