У Ubisoft возникла "сильная аллергия" на новые игры, — бывший руководитель Assassin's Creed

Бывший руководитель Ubisoft Алекс Хатчинсон, который руководил разработкой серий Far Cry и Assassin’s Creed, раскритиковал студию. Он говорит, что компания выработала «аллергию» на новые игры и теперь избегает творческого риска.





Именно это частично объясняет нынешний кризис издателя, несмотря на большие релизы и постоянные реструктуризации. Хатчинсон говорит, что внутренняя философия Ubisoft исторически строилась на больших командах, разделенных на отдельные группы с собственной ответственностью. Это позволяло быстрее делать масштабные проекты.

Ситуацию изменил пятилетний бум инвестиций, которого раньше не было. Вместе с ним начался отток опытных кадров, когда многие специалисты покинули Ubisoft и основали студии или отделились. Сам Хатчинсон после работы над Far Cry 4 и Assassin’s Creed 3 основал Typhoon Studios в 2017 году и выпустил Journey to the Savage Planet. Позже Google приобрела студию и закрыла в феврале 2020-го.

По его словам, после оттока кадров Ubisoft стала еще более осторожной в отношении рисков. Компания делает ставки на проверенные франшизы вроде Far Cry и Rainbow Six, но с новыми идеями стало сложнее. Под волну отмен даже попала Assassin’s Creed. Когда появляется что-то свежее, как Immortals Fenyx Rising, это превращается в большое дорогостоящее решение, которое трудно окупить.





«У них возникла сильная аллергия ко всему новому, поэтому убили кучу наших идей. Например, когда я работал над Pioneer. В результате ничего свежего так и не появилось», — говорит Хатчинсон.

Pioneer планировалась как космическая игра в духе No Man’s Sky, которую тизерили в побочном квесте Watch Dogs 2. Однако проект тихо исчез за кулисами. По мнению Хатчинсона, проблема не в одной большой ошибке, а в совокупности «миллиона маленьких вещей».

На фоне этого новых Far Cry не было с 2021 года, а после отмены римейка Prince of Persia: The Sands of Time главной опорой компании осталась Assassin’s Creed с релизами Valhalla, Mirage и Shadows. Однако там сейчас тоже состояние турбулентности, потому что недавно ушел режиссер будущей игры под кодовым названием Hexe.

Источник:PC Gamer, Games Radar