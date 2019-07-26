Астрономы обнаружили две «танцующие» мёртвые звезды





Исследователи с помощью телескопа Zwicky Transient Facility обнаружили систему из двух белых карликов на расстоянии 8 тыс. световых лет. Объект, известный как ZTF J1539+5027, представляет собой потухшие звёзды, вращающиеся вокруг друг друга каждые семь минут. Эта вторая самая быстрая пара белых карликов, когда-либо замеченная учёными и наиболее быстрая двойная система, в которой один из объектов полностью закрывает собой второй, проходя между ним и Землей. Исследователи отмечают, что «пожирание» одним белым карликом другого не является уникальным, но редко, когда можно наблюдать каннибализм этих объектов в действии.

Этот процесс таит в себе много загадок. Температура меньшей, но более плотной звезды составляет 32 тыс. градусов по Цельсию, в девять раз превышающая температуру Солнца. Учёные считают, что она так нагрелась только потому, что начинает поглощать большую звезду, но рентгеновское излучение, связанное с процессом аккреции (приращения массы небесного тела путём гравитационного притяжения материи на него), не было замечено. Ведущий автор исследования Кевин Бердж (Kevin Burdge) полагает, что это может быть связано с тем, что аккреционные пятна по размеру больше, чем обычно, они излучают ультрафиолетовый и видимый свет вместо рентгеновских лучей.

Кевин Бердж надеется, что поведение этих звёзд можно будет более подробно изучить с помощью инструмента eLISA (европейский гравитационный телескоп), который используюет принцип лазерного интерферометра. Он будет запущен только в 2034 году. Астрономы ожидают, что дальнейшие исследования позволят узнать больше об этих двойных системах, не говоря уже о других неизвестных звёздных системах.

Источник: Engadget