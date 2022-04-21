Астрономы обнаружили новый тип звездного взрыва — микроновую

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), исследователи стали свидетелями никогда ранее не наблюдавшихся небольших термоядерных взрывов на белых карликах, которые длились всего несколько часов. Белый карлик представляет собой плотное ядро ​​звезды, похожей на наше Солнце, у которой закончился источник термоядерной энергии, но она не взорвалась, как это произошло бы с более крупной звездой. Когда белый карлик c сильным магнитным полем находится в паре с более крупной маломассивной звездой, он может «красть» водород у своего компаньона. В конце концов, водород превращается в гелий в результате массивного термоядерного взрыва, называемого новой.

«Такие взрывы заставляют всю поверхность белого карлика гореть и ярко светиться в течение нескольких недель», — пояснила астроном Натали Дегенаар из Амстердамского университета, Нидерланды, соавтор исследования.

Но при анализе данных спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) исследователи наблюдали на поверхности звезд яркие вспышки, которые длились всего несколько часов. Используя ESO VLT, они подтвердили, что эти небольшие взрывы были ранее неизвестным типом новой, происходящим в определенных частях белых карликов. Исследование опубликовано в журнале Nature.

«Впервые мы увидели, что термоядерный синтез водорода может происходить локализовано. Водородное топливо может содержаться у основания магнитных полюсов некоторых белых карликов, так что синтез происходит только на этих магнитных полюсах. Это приводит к взрыву подобия термоядерных бомб, мощность которых составляет около одной миллионной силы взрыва новой, отсюда и название микронова», — заявил астроном Пола Грут из Университета Радбауд в Нидерландах.

Несмотря на термин «микро» в названии, микроновые являются чрезвычайно мощными взрывами. Исследователи предположили, что одна микроновая сжигает около 20 000 000 триллионов килограммов материала, что эквивалентно 3,5 миллиардам Великих пирамид Гизы или одному большому астероиду.

Хотя ученые до сих пор наблюдали только три таких события (на расстоянии 1680 световых лет от Земли, на расстоянии 3720 световых лет и на расстоянии 4900 световых лет), они считают, что микроновые могут регулярно происходить по всей галактике.

«Эти явления могут происходить довольно часто, но из-за того, что они очень быстрые, что их трудно застать в процессе», — говорится в заявлении астронома Симоны Скаринги из Даремского университета в Великобритании, руководителя исследования.

Команда надеется использовать крупномасштабные исследования, чтобы найти и изучить больше микроновых.

Есть и другие типы звездных взрывов: килоновая, когда сливаются две нейтронные звезды или нейтронная звезда и черная дыра; гиперновая — своего рода сверхновая, в которой массивная звезда взрывается в конце своего жизненного цикла и коллапсирует, образуя черную дыру; и светящаяся красная новая — результат слияния двух звезд.