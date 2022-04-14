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«Хаббл» подтвердил, что у ледяной кометы Бернардинелли-Бернштейна рекордно большое ядро — 500 триллионов тонн

«Хаббл» подтвердил, что у ледяной кометы Бернардинелли-Бернштейна рекордно большое ядро — 500 триллионов тонн

Космический телескоп «Хаббл» рано списывать со счетов. В марте этого года стало известно, что благодаря его работе обнаружена самая далекая звезда – Earendel.

Теперь же «Хаббл» помог определить размеры самого большого ледяного ядра кометы. Предполагаемый диаметр составляет примерно 135 км в поперечнике. Ядро гигантской кометы C/2014 UN271 (Бернардинелли-Бернштейна) примерно в 50 раз больше, чем у большинства известных комет. Его масса оценивается в ошеломляющие 500 триллионов тонн, что в 100 000 раз превышает массу типичной кометы.

«Хаббл» подтвердил, что у ледяной кометы Бернардинелли-Бернштейна рекордно большое ядро — 500 триллионов тонн
Вид кометы, обработанная модель комы. И ядро (черное, как уголь). Фото: NASA, ESA, Man-To Hui (Macau University of Science and Technology), David Jewitt (UCLA); Image processing: Alyssa Pagan (STScI)

Гигантская комета находится от нас на расстоянии 4,8 миллиарда км. И летит со скоростью 35 000 км в час от края Солнечной системы. Но она никогда не приблизится к Солнцу ближе, чем на 1,6 миллиарда км, что немного дальше, чем расстояние до планеты Сатурн. И будет это не раньше 2031 года.

«Хотя размер ядра оценивается в 135 километров в поперечнике, оно находится так далеко, что «Хаббл» не может его различить. Его размер получен за счет изучения отражательной способности, измеренной «Хабблом». Ядро черное, словно уголь. Площадь ядра определяется по радионаблюдениям», — отметили в Европейском космическом агентстве (ESA).

В NASA отметили, что предыдущим рекордсменом была комета C/2002 VQ94 с диаметром ядра около 96 км. Она была обнаружена в 2002 году в рамках проекта по исследованию околоземных астероидов (LINEAR).

«Эта комета — буквально вершина айсберга среди многих тысяч комет, которые слишком невыразительны, чтобы их можно было увидеть в более отдаленных частях Солнечной системы. Мы всегда подозревали, что эта комета должна быть большой, потому что она настолько яркая даже на таком большом расстоянии. Теперь мы подтверждаем, что это так», — сказал Дэвид Джуитт, профессор планетологии и астрономии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Анхелес (UCLA) и соавтор нового исследования в The Astrophysical Journal Letters.

Комета C/2014 UN271 обнаружена астрономами Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейном на архивных изображениях, полученных в ходе исследования темной энергии в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Ее впервые по счастливой случайности наблюдали в ноябре 2010 года, когда он находилась на расстоянии 4,8 млрд км от Солнца. С тех пор комета Бернардинелли-Бернштейна интенсивно изучается с помощью наземных и космических телескопов.

«Хаббл» подтвердил, что у ледяной кометы Бернардинелли-Бернштейна рекордно большое ядро — 500 триллионов тонн
Сравнение размеров ледяного твердого ядра кометы C/2014 UN271 (Бернардинелли-Бернштейна) с другими. Фото: NASA, ESA, Zena Levy (STScI)

Сложность измерения этой кометы заключалась в том, что тяжело разделить где ее твердое ядро, а где — огромная пылевая кома. Поэтому «Хаббл» лишь различает яркие вспышки света в месте расположения ядра. Затем команда исследователей сделала компьютерную модель окружающей комы и скорректировала ее, чтобы она соответствовала изображениям «Хаббла». Затем свечение комы удалили, чтобы увидеть лишь звездообразное ядро. После ученые сравнили полученные данные о светимости с более ранними радионаблюдениями ALMA («Атакамская большая антенная решетка миллиметрового диапазона») в Чили. Эти объединенные данные ограничивают диаметр и отражательную способность ядра. Новые измерения «Хаббла» похожи на более ранние оценки размера ALMA, но предполагают более темную поверхность ядра.


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