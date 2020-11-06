Астрономы проследили быстрые радиовсплески до источника в нашей галактике





В апреле группа астрономов зафиксировала короткий мощный поток радиоволн, исходящих из космоса, а затем успешно обнаружила, откуда он исходит. Источников оказался мощный объект в нашей галактике. Впервые ученые смогли определить эти загадочные радиоволны, исходящие изнутри Млечного Пути, что сделало их самыми близкими из тех, что когда-либо видели специалисты.

Радиоволны, известные как быстрые радиовсплески, по всей видимости, возникли из невероятно мощной звезды-зомби, скрывающейся в нашей галактике. Нейтронная звезда – это объект, представляющий собой сверхплотный остаток звезды. Он образуется, когда массивная звезда схлопывается сама в себя. Такой остаток обладает массой, сопоставимой с массой Солнца, но его диаметр составляет лишь около 10-20 км. Таким образом, нейтронная звезда обладает невероятно высокой плотностью. В данном конкретном случае нейтронная звезда известна как магнитар. В нем находится невероятно мощное магнитное поле, в котором хранится огромное количество энергии, способное искажать формы атомов.

Отслеживание источника этого быстрого радиовсплеска – важное достижение для астрономов, которые хотят выяснить, как возникают такие всплески. Считается, что быстрые радиовсплески проявляются в ночном небе раз в секунду, а сами всплески имеют длительность всего несколько миллисекунд. Но ранее удавалось наблюдать лишь небольшую часть этих явлений в действии, и все наблюдаемые всплески, по-видимому, произошли за пределами нашей галактики. При этом некоторые из них расположены на расстоянии миллиардов световых лет от нас. Потому было трудно понять, откуда они пришли.

Теперь же астрономы получили возможность изучить гораздо более близкий источник быстрых радиовсплесков. Магнетар расположен всего в 30 тыс. световых лет от нас. С космической точки зрения, это сопоставимо с задним двором дома. И это указывает на прочную связь между магнитарами и этими динамическими космическими радиоволнами. В этот раз быстрый радиовсплеск зафиксировали две разные обсерватории в Северной Америке: CHIME в Канаде и STARE2 в США. При этом радиовсплеск был невероятно ярким и мощным. Его мог бы уловить обычный мобильный телефонный приемник 4G LTE.

Учёные пытались выяснить происхождение быстрых радиовсплесков с тех пор, как в 2007 году был обнаружен первый такой радиовсплеск. Но поскольку они мимолётны, для их обнаружения часто требовалось сочетание поиска в нужном месте в нужное время с правильным оборудованием. Астрономам повезло, когда они обнаружили несколько быстрых радиовсплесков, которые, судя по всему, повторяются, снова и снова, мигая в одной и той же части неба. Эти периодические всплески помогли учёным определить местонахождение галактик, из которых происходят эти радиоволны. Тем не менее, было неясно, какие именно объекты внутри этих галактик создают быстрые радиовсплески. Вот почему это открытие так важно.

Источник: The Verge