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Новости Наука и космос 24.07.2025 comment views icon

Астрономы: Уран теплее, чем считалось, надо лететь

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Астрономы: Уран теплее, чем считалось, надо лететь

Астрономы из Хьюстонского университета в США обнаружили, что Уран излучает собственное внутреннее тепло в больших количествах, чем получает от Солнца, что противоречит наблюдениям миссии NASA Voyager 2. 

Исследователи под руководством Синьюэ Вана проанализировали данные, полученные за десятилетия от космических аппаратов и компьютерных моделей. Они выяснили, что Уран излучает на 12,5% больше тепла, чем получает от Солнца. 

Это все еще значительно меньше, чем у таких планет, как Юпитер, Сатурн и Нептун, которые излучают на 100% больше тепла, чем получают от Солнца. По словам исследователей, природа внутреннего тепла Урана может помочь раскрыть тайну происхождения этого далекого, загадочного мира.

«Это означает, что он все еще медленно теряет тепло, оставшееся с ранней истории, что является ключевой частью головоломки, помогающей нам понять его происхождение и то, как он менялся со временем», — подчеркивает Синьюэ Ван. 

В 1986 году Voyager 2 пролетел вблизи Урана, направляясь за пределы Солнечной системы. Значительная часть информации, которой располагают ученые об этой планете, была получена в результате этой миссии. Тогда полученные результаты продемонстрировали, что Уран не выделяет значительного количества тепла. 

Однако, как оказалось, возможно Voyager 2 пролетал вблизи с Ураном в особый период, а собранные космическим аппаратом данные могли быть искажены всплеском солнечной активности. По результатам анализа архивных данных и компьютерных моделей, ученые пришли к выводу, что внутреннее тепло, которое излучает Уран, может свидетельствовать о совсем другой внутренней структуре планеты. 

Считается, что Уран образовался около 4,5 млрд лет назад вместе с остальной частью Солнечной системы. По данным NASA, изначально Уран находился значительно ближе к Солнцу, а затем отдалился примерно через 500 млн лет. Однако новые данные ставят это предположение под сомнение.

В 2022 году Национальная академия наук обозначила концепцию миссии, условно известной как «Орбитальный зонд и зонд Урана» в качестве одной из наиболее приоритетных в следующем десятилетии. Однако даже еще до сокращения финансирования космических программ NASA администрацией президента США Дональда Трампа, ученые понимали, что речь идет о реализации сложной миссии. 

«Впереди нас ждет множество препятствий — политических, финансовых, технических, — поэтому у нас нет никаких иллюзий. У нас есть около десяти лет, чтобы пройти путь от бумажной миссии до оборудования в обтекателе. Нельзя терять времени», — отметила планетолог из Университета Лестера в Великобритании Ли Флетчер. 

Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters

Источник: LiveScience

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