Астрономы обнаружили два неизвестных спутника Нептуна, и один Урана — всего у планет их 16 и 28

Благодаря наземным телескопам астрономы обнаружили три ранее неизвестных спутника в пространстве вокруг Урана и Нептуна: один вращается вокруг Урана, а два вокруг Нептуна. Таким образом, официальное число спутников Урана составляет 28, а Нептуна — 16.
Лунам еще предстоит официально назвать названия, но согласно традиции наименования обеих планет новый спутник Урана получит название из произведений Шекспира, а спутники Нептуна — в честь морских богинь Нереид из греческой мифологии.
«Три недавно открытых спутника являются самыми слабыми, которые когда-либо были найдены вокруг этих двух планет — ледяных гигантов с помощью наземных телескопов. Потребовалась специальная обработка изображений, чтобы обнаружить такие слабые объекты», — говорит астроном Скотт Шеппард из Научного института Карнеги.
В последние годы Юпитер и Сатурн доминировали в гонке по нахождению новых лун, вто время как Нептун и Уран оставались без внимания. Две внешние ледяные планеты находятся далеко от Земли, что затрудняет путешествие к ним космических аппаратов. Также их трудно увидеть с помощью телескопов — их понимание более ограничено, чем других пяти миров, более близких к Земле.
Новая Луна Урана, впервые замеченная во время наблюдений с помощью одного из телескопов «Магеллан» в ноябре 2023 года, была подтверждена нахождением в данных, датированных 2021 годом. Его временно назвали S/2023 U1, и это первая новая Луна Урана, обнаруженная за более чем 20 лет. Ее диаметр составляет около 8 км, что делает ее самым маленьким из спутников Урана и одним из самых маленьких известных спутников в Солнечной системе. Его орбитальный период составляет 680 дней.
Самый яркий из двух спутников Нептуна, получивший временное обозначение S/2002 N5, впервые был замечен во время наблюдений «Магеллана» в сентябре 2021 года, а затем снова в октябре с последующими наблюдениями в 2022 и 2023 годах. Его диаметр составляет 23 км, а орбитальный период — 9 лет.
Меньший из новых спутников Нептуна был замечен в 2021 году с помощью телескопа Subaru. Его временно назвали S/2021 N1, он имеет размеры 14 км в поперечнике с периодом вращения 27 лет вокруг планеты.
Недавно открытые спутники позволяют предположить, что Уран и Нептун имеют семейства внешних спутников в конфигурациях, подобных Сатурну (146 известных спутников) и Юпитеру (95 известных спутников). Это свидетельствует о сходстве формировании этих спутников с семействами более крупных планет.
Новые небесные тела входят в группы спутников, которые имеют схожие орбиты. S/2023 U1 идет рядом с Калибаном и Стефано. S/2002 N5 коррелируется с орбитами Сао и Лаомедея, а орбита S/2021 N1 схожа с орбитами Псамате и Несо.
Ни одна из орбит не повторяется абсолютно, но сходство свидетельствует, что каждая из этих групп лун могла когда-то быть единственным объектом, который был захвачен планетарной гравитацией, прежде чем распасться на части. Если это так, в каждой группе могут быть гораздо меньшие спутники, которые сложно найти. Это открытие является еще одной веской причиной отправлять зонды во внешнюю часть Солнечной системы.
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Источник: Science Alert
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