Смартфон vivo Y600 Pro получит батарею более 10 000 мА-ч: до 16,7 дня автономности

Смартфоны с батареями на 10 000 мА-ч постепенно переходят из разряда экзотики в категорию массовых устройств. После первых кирпичеподобных защищенных моделей с такими аккумуляторами на рынке начинают появляться вполне удобные новинки. Вслед за ними Realme и Honor теперь интерес к сегменту рынка смартфонов с батареями 10К+ проявила vivo, подготовив к выпуску модель Y600 Pro.





Характеристики vivo Y600 Pro

Главная фишка этой модели — аккумулятор емкостью 10 200 мА-ч. Это значительно больше, чем у большинства современных смартфонов. Ведь современные флагманы часто ограничены на уровне 5 000 мА-ч. При этом новинка поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. По заявлениям производителя, смартфон может работать до 16,7 дня в режиме ожидания, более 24 часов при легком использовании и более 12 часов под высокой нагрузкой.

Кроме автономности, vivo делает акцент на защите. Y600 Pro получил сертификации IP68 и IP69, то есть выдержит воздействие пыли, погружение в воду и нетипичные условия эксплуатации.

Смартфон vivo Y600 Pro получил дисплей с разрешением 1.5K. По предварительным данным из базы China Telecom, речь идет о 6,83-дюймовой AMOLED-панели. Такой экран сочетает высокую четкость и энергоэффективность, что напрямую влияет на время работы от батареи.





За производительность будет отвечать чипсет MT6858T, который, предположительно, выйдет на рынок под названием Dimensity 7300e. Смартфон получит до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенного хранилища. Основной модуль камеры содержит сенсор 50 Мп, а фронтальная камера — 32 Мп. Более подробные сведения о камерах пока не разглашаются. Смартфон будет работать на программной платформе OriginOS 6.

Новый смартфон vivo Y600 Pro выйдет в Китае 27 апреля. Тогда станут известны подробные характеристики и цена. Устройство будет доступно в трех цветах, но их названия компания пока не уточнила.

Источник: gsmarena