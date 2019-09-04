Acer обновила ноутбуки Swift 3 и Swift 5 процессорами Intel Ice Lake





Вместе с высокопроизводительными игровыми ноутбуками компания Acer также подготовила к выставке IFA 2019 и парочку обновлённых моделей, предназначенных для выполнения базовых задач. Речь пойдёт о моделях Swift 3 и Swift 5, получивших новые процессоры и некоторые другие минорные улучшения.

Ноутбук Acer Swift 3 оснащён 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, который занимает 84% фронтальной панели (благодаря рамкам толщиной 4,37 мм), и новым процессором Intel Ice Lake вплоть до модели Intel Core i7-1065G7 с GPU Iris Plus. Конфигурация может включать до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и твердотельный накопитель PCIe ёмкостью до 512 ГБ. В качестве опции может предлагаться дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX250. Устройство также содержит модуль беспроводной связи WiFi 802.11ax, проводные интерфейсы Thunderbolt 3, HDMI, USB Type-A. Новинка имеет толщину 15,95 мм и массу около 1,18 кг. Ноутбук Acer Swift 3 поступит в продажу в сентябре по цене от $700.

В плане технических характеристик модель Acer Swift 5 во многом похожа на Swift 3. Она тоже содержит 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, но в данном случае предлагается сенсорная панель. Процессор, память, GPU, интерфейсы – такие же, как у Swift 3. Вместе с тем, устройство изготовлено в корпусе из магниево-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов, а рамки вокруг дисплея стали ещё меньше. В результате, масса Acer Swift 5 уменьшилась до 0,99 кг (для версии с дискретной видеокартой) или 0,95 кг (с интегрированнім ПGPU), а толщина – до 14,95 мм. В то же время, цена стартовой конфигурации возросла до $900. Продажи новинки стартуют в Европе уже в этом месяце. Кстати, производитель позиционирует эту модель как «самый тонкий 14-дюймовый ноутбук на рынке».

Источник: liliputing 1, 2