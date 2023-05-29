ASUS показала видеокарту GeForce RTX 4070, обходящуюся без разъемов дополнительного питания (но есть нюанс)

Компания ASUS подготовила к выпуску модифицированную версию видеокарты GeForce RTX 4070. Особенностью модели RTX 4070 Megalodon является отказ от использования разъема питания 12VHPWR. Вместо этого устройство оснащено проприетарным интерфейсом, который служит для энергоснабжения GPU.

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ASUS RTX 4070 Megalodon — это первая известная высокопроизводительная видеокарта поколения Ada, для которой не требуются кабели питания или адаптеры. Эта модель имеет скрытый слот PCI, предназначенный для передачи питания GPU без необходимости использования внешних кабелей. Это может быть более инновационное и безопасное решение, чем новый разъем 12VHPWR мощностью 600 Вт, который стал «горячей» темой в прошлом году, когда встречались случаи его плавления.

Следует отметить, что этот разъем — это концепт, используемый только этой одной видеокартой и только одной материнской платой. Это не отраслевой стандарт, и нет никаких оснований предполагать, что другие компании будут использовать такой же подход. Тем не менее такие концепты могут побудить производителей со временем внедрить этот тип системы подачи питания в качестве открытого стандарта.

Превращение этой идеи в отраслевой стандарт потребует немало усилий. NVIDIA только начала использовать новый разъем питания 12VHPWR на видеокартах серии RTX 40, и, скорее всего, она не заинтересована в реализации новых идей для систем подачи питания. Но если этот тип разъема когда-либо будет использоваться в качестве стандарта, он решит некоторые проблемы, включая прокладку кабелей и усиление физической поддержки видеокарт, которые постепенно становятся все более тяжелыми.

Источник: videocardz