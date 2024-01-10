Новости CES 2024 10.01.2024 в 11:18 comment views icon

ASUS показала Zenbook Duo (2024) – ноутбук с двумя сенсорными дисплеями, съемной клавиатурой и ценой от $1500

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Вадим Карпусь

Автор новостей

ASUS показала Zenbook Duo (2024) – ноутбук с двумя сенсорными дисплеями, съемной клавиатурой и ценой от $1500

Раздел выходит при поддержке Favbet Tech

В ходе проведения выставки CES 2024 компания ASUS представила новый ноутбук Zenbook Duo (2024). Особенностью этой модели является использование двух идентичных сенсорных OLED-дисплеев с разрешением 3K, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 16:10. Дисплеи соединены между собой шарниром с углом раскрытия до 180°, что позволяет превратить два дисплея в большой 19,8-дюймовый монитор.

ASUS показала Zenbook Duo (2024) – ноутбук с двумя сенсорными дисплеями, съемной клавиатурой и ценой от $1500

Благодаря встроенной подставке и съемной клавиатуре, ASUS Zenbook Duo (2024) можно использовать в вертикальной и горизонтальной ориентациях в нескольких режимах: «ноутбук», «два экрана», «настольный ПК» и «совместная работа». Эти режимы управляются программным обеспечением ASUS ScreenXpert. Полноразмерная клавиатура имеет тачпад ASUS ErgoSense, модуль Bluetooth и встроенный аккумулятор. Ее можно отсоединить, чтобы полностью задействовать визуальное рабочее пространство или разместить на нижнем дисплее. Также при необходимости можно использовать виртуальную сенсорную клавиатуру на нижнем дисплее.

ASUS Zenbook Duo (2024) оснащен процессором Intel Core Ultra 9 с интегрированным нейронным процессором (NPU), 32 ГБ памяти LPDDR5x, твердотельным накопителем емкостью до 2 ТБ. Устройство содержит аккумулятор емкостью 75 Вт-ч с поддержкой быстрой зарядки, аудиосистему Dolby Atmos, два разъема Thunderbolt 4, один разъем USB-A 3.2, полноразмерный выход HDMI 2.1 и звуковой разъем 3,5 мм. Вес ноутбука без клавиатуры составляет 1,35 кг, а вместе с клавиатурой – 1,65 кг.

Цена ASUS Zenbook Duo (2024) начинается с отметки в $1500.

Раздел выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

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