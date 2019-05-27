ASUS представила первый в мире портативный монитор с частотой обновления 240 Гц





На выставке Computex 2019 компания ASUS показала ряд новых дисплеев, которые будут использоваться в ноутбуках серии Republic of Gamers (ROG). Как отмечает производитель, игровые модели Strix SCAR III и Hero III — это первые на рынке 17,3-дюймовые ноутбуки, оснащённые дисплеями с частотой обновления 240 Гц и времени отклика 3 мс. Анонсированные устройства могут оснащаться производительными дискретными видеокартами, вплоть до модели NVIDIA GeForce RTX 2070. Дополнительно сообщается о заводском разгоне и поддержке функции ROG Boost, что призвано обеспечить высокую производительность в играх.

Кроме того, были показаны и другие не менее интересные дисплеи для ноутбуков от партнёра AUO. Например, на стендах ASUS демонстрируется панель с разрешением 4K UHD, которая поддерживает частоту обновления 120 Гц. Это в 2 раза превышает возможности типичных 4K UHD панелей. ASUS показала модифицированный ноутбук Zephyrus S GX502 с такой панелью диагональю 15,6 дюйма. Устройство дополнено технологией NVIDIA G-SYNC для обеспечения синхронизации частоты дисплея и частоты используемой видеокарты GeForce RTX 2070. Прочие характеристики дисплея: время отклика матрицы 3 мс, максимальная яркость изображения 400 нит, охват 100% цветового пространства Adobe RGB. Данная панель может быть дополнительно откалибрована в заводских условиях и сертифицирована PANTONE, что может быть важно для создателей цифрового контента.

Вместе с тем, на тестовой системе Zephyrus S был показан 4K UHD AMOLED дисплей. В данном случае частота обновления составляет 60 Гц, зато время отклика снижено всего до 1 мс. Кроме того, такое устройство поддерживает HDR, обеспечивает контрастность изображения 80000:1 и глубокий чёрный цвет. Кроме того, заявлен охват 100% цветового пространства DCI-P3, часто используемого в кинопроизводстве. Обеспечивается возможность отображения более миллиарда оттенков цветов. Экран покрыт защитной стеклянной панелью.

Дополнительно были показаны новые ноутбуки ROG Zephyrus S GX531 и GX701, которые предлагают поддержку HDR с дисплеями на базе технологии TFT. Панели имеют разрешение Full HD, поддерживают частоту обновления 144 Гц и время отклика 3 мс, а также сертифицированы VESA DisplayHDR 400.

ROG Spring 2019 Collection включает модели с охватом цветового пространства sRGB. Устройства Zephyrus S GX502, GX531, GX701 и Zephyrus M GU502 могут быть оснащены панелями с сертификацией PANTONE Validated, с частотой обновления до 240 Гц и временем отклика 3 мс (за исключением GX701).

Источник: Engadget