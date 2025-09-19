Asus расследует постоянные фризы ноутбуков ROG 2021-2024 годов

Asus подтвердила постоянные кратковременные зависания некоторых игровых ноутбуков ROG. Ранее на проблему жаловались пользователи, а независимый исследователь приблизился к ее корням в BIOS.

Согласно исследованию, опубликованным на GitHub энтузиастом кибербезопасности Zephkek, игровые ноутбуки Asus ROG имеют многочисленные ошибки BIOS, которые вызывают системные сбои. Они проявляются в виде «заикания» во время просмотра YouTube, всплывающих сообщений во время звонков Discord, кратковременного зависания мыши и других раздражающих явлений. Проблема глубоко укоренена в дизайне BIOS от Asus.

Энтузиаст использовал инструмент LatencyMon, который измеряет задержку прерываний процессора. Задержка прерываний сообщает процессору о необходимости остановить текущий конвейер выполнения программы и перейти к другой, более приоритетной задаче. В ноутбуках Asus ROG, в частности Zephyrus M16, ядро процессора, к которому программа обращается первым, тратит более 90 секунд на обработку прерываний. В это время это конкретное ядро процессора блокируется для выполнения какой-либо другой работы, что приводит к периодическим зависаниям, когда на него приходится еще какая-то задача.

За проблемой стоит реализация стандарта Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), который действует как мостик между прошивкой и ОС в управлении функциями питания (спящий режим, гибернация, отчеты о батарее и температуре) и в помощи по обнаружению устройств Plug-and-Play. Файл ACPI.sys интерпретирует машинный язык ACPI (AML), который является кодом, предоставляемым каждым производителем BIOS.

Ноутбуки Asus ROG часто оснащены одновременно дискретной видеокартой и встроенной iGPU в процессоре Intel. Для обработки режимов питания эти ноутбуки имеют мультиплексорный (MUX) переключатель между встроенной и дискретной видеокартой. Прошивка Asus выполняет странные циклы питания, которые не имеют логического смысла. Во время максимального стресс-теста ноутбука с внешним монитором система питает только дискретный GPU, а встроенная в процессор полностью выключается и обходится. Однако система постоянно включает и выключает dGPU каждые 15-30 секунд, чего вообще не должно быть.

В заключении говорится, что BIOS неправильно понимает контекст прерываний и имеет недостатки в обработке прерываний. Также ему не хватает проверки пребывания системы в режиме MUX. Проблема характерна для ноутбуков Asus с 2021 по 2024 год, серий Strix, Scar и Zephyrus. Некоторые пользователи Reddit подтверждают, что проблема иногда исчезает после обновления BIOS. Asus ROG официально отреагировала на исследование в учетной записи Asus ROG North America в X.

«Уважаемое сообщество ROG, мы недавно видели сообщения о перебоях в производительности некоторых ноутбуков ROG, и хотим сообщить вам, что наша команда активно расследует эти случаи. Мы понимаем, что бесперебойная и надежная работа критически важна для таких высокопроизводительных машин, и мы стремимся обеспечить это. Ваши отзывы и подробные отчеты являются неоценимыми, и мы будем продолжать предоставлять обновления и поддержку через наши официальные каналы. Спасибо за ваше терпение, увлечение и за то, что вы являетесь частью развития ROG».

Так что, вероятно, в ближайшее время следует ожидать обновления BIOS от Asus с решением проблемы. Кажется, аппаратные компоненты непричастны к сбоям.

Источники: TechPowerUp, 2