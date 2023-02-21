В Украине начали продавать ASUS ROG Strix SCAR 18 — первый 18-дюймовый игровой ноутбук ROG стоит 179 999 грн

Украинский офис ASUS сообщил о старте официальных продаж флагманского ноутбука ROG Strix SCAR 18 — это первый 18-дюймовый игровой ноутбук игровой серии ROG, предназначенный в первую очередь для энтузиастов киберспорта.

Можно вспомнить, что анонс ASUS ROG Strix SCAR 18 состоялся месяц назад на CES 2023, а сейчас в Украине стартовали официальные продажи этой модели. Новинка выделяется как очень мощными характеристиками, так и рядом других особенностей представителей геймерской серии ROG.

Это первый ноутбук ROG, оснащенный 18-дюймовым QHD экраном Nebula Display с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 240 Гц. Панель характеризуется покрытием 100% цветового пространства DCI-P3, яркостью 500 кд/м2 и временем отклика 3 мс. Экран также поддерживает технологии Dolby Vision HDR и NVIDIA G-SYNC, что в свою очередь обеспечивает приличное качество изображения без разрывов и задержек.

Кремниевое сердце ASUS ROG Strix SCAR 18 — топовый процессор Intel Core i9-13980HX с 24 ядрами (32 потока) и частотой Turbo Boost до 5,6 ГГц. За обработку графики отвечает флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 со 175-ваттным уровнем TGP.

Оснащение лэптопа включает в себя до 64 ГБ памяти DDR5-4800, 2-Тб SSD(х2) с интерфейсом PCI Express 4.0 x4, беспроводной модуль Wi-Fi 6E (802.11ax) и порт 2,5G Ethernet, порт Thunderbolt 4 и аккумулятор на 90 Вт·ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью до 100 Вт через порт Type-C. Габариты ноутбука составляют 399 x 294 x 23,1~30,8 мм при массе 3,1 кг.

Отдельного внимания заслуживает система охлаждения с тремя вентиляторами, семью тепловыми трубками и жидкометаллическим термоинтерфейсом Conductonaut Extreme на процессоре и видеокарте. Среди других особенностей лэптопа можно выделить аудиосистему из двух высокочастотных динамиков и двух направленных вниз низкочастотных динамиков, которая поддерживает технологию виртуального объемного звучания Dolby Atmos и клавиатуру с RGB-подсветкой (Aura Sync, накладки Armor Caps и возможность индивидуально).

Ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 18 (G834) уже можно купить в Украине по цене 179 999 грн. Это рекомендованная цена за конфигурацию с процессором Intel Core i9-13980HX, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090, ОЗУ 32 ГБ и двумя SSD (1 ГБ каждый).