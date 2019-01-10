ASUS ROG Mothership – гибрид моноблока и игрового ноутбука

Компания ASUS показала на выставке CES 2019 достаточно оригинальную игровую систему ROG Mothership (GZ700). Эта модель позиционируется в качестве замены игрового настольного компьютера, которая в то же время пересматривает форм-фактор игрового ноутбука. Иными словами, перед нами своеобразный портативный настольный компьютер. Клавиатурный блок не крепится к дисплейному блоку при помощи шарнира, а может отделяться от него и складываться, чтобы наиболее удобно использоваться в различных сценариях использования.

Устройство выполнено в корпусе из алюминиевого сплава и скорее напоминает моноблочный компьютер, когда все компоненты системы размещены за дисплеем. Дисплейный блок включает 17,3-дюймовый IPS экран с Full HD разрешением. Заявлена поддержка частоты обновления 144 Гц, времени отклика матрицы 3 мс и технологии NVIDIA G-SYNC. Новинка оснащена производительным 6-ядерным процессором Intel Core i9-8950HK, дополнительно разогнанным в заводских условиях. Высокую производительность в играх также призваны обеспечить видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 с 8 ГБ памяти GDDR6 и три накопителя NVMe SSD, объединённые в массив RAID 0. Накопители в таком режиме обеспечивают максимальную скорость передачи данных до 8700 МБ/с. Система дополнена оперативной памятью стандарта DDR4 совокупным объёмом до 64 ГБ.

Используемые компоненты в разогнанном режиме генерируют большое количество тепла. Для его отвода используется система охлаждения, которая включает теплосъёмники на CPU, GPU, видео памяти и подсистеме питания, 8 тепловых трубок, массивные радиаторные секции по углам корпуса, состоящие из 375 медных рёбер, мощные вентиляторы. Дополнительные радиаторы установлены на твердотельные накопители.

Система ASUS ROG Mothership (GZ700) дополнительно оснащена модулями беспроводной (Wi-Fi 6) и проводной связи, которые обеспечивают гигабитную скорость передачи данных. В новинке интегрировано четыре динамика мощностью по 4 Вт, цифро-аналоговый преобразователь ESS Sabre, усилитель для наушников с сертификацией Hi-Res Audio. Веб-камера способна записывать видео в формате 1080p30 и может использоваться для работы функции Windows Hello. К системе ROG Mothership можно подключить до трёх дополнительных мониторов через интерфейсы HDMI 2.0, Thunderbolt 3 и USB Type-C. Также в наличии имеются три порта USB 3.1 Gen 2 и один порт USB 3.1 Gen 1.

Съёмный клавиатурный блок подключается к главному блоку через беспроводное соединение с частотой 2,4 ГГц или через комплектный кабель USB Type-C. Клавиатура имеет подсветки и настраиваемую подставку. При желании, можно подключить другую игровую клавиатуру.

Игровой компьютер ASUS ROG Mothership поступит в продажу во втором квартале 2019 года, но его ориентировочная цена пока не сообщается.

Источник: The Verge