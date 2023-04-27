Консоль ASUS ROG Ally с AMD Ryzen Z1 Extreme и 512 ГБ SSD будет стоить $700 — всего на $50 дороже Steam Deck

Портативная игровая консоль ASUS ROG Ally превосходит Steam Deck в производительности, качестве экрана и универсальности – по сути это портативный компьютер с десктопной Windows. По заявлению компании, младшая версия ROG Ally с чипом AMD Ryzen Z1 в два раза быстрее консоли Valve, модель с процессором Z1 Extreme должна обеспечивать больший прирост. Успешной конкуренции со Steam Deck может помешать лишь цена, но согласно неофициальным данным она не будет слишком высокой.

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Проверенный инсайдер Роланд Квандт сообщил The Verge, что старшая версия консоли с Ryzen Z1 Extreme с 512 ГБ памяти будет стоить $699,99 – всего на $50 дороже Steam Deck с такой же емкостью накопителя. Соответственно, модель с обычным Z1 должна быть еще дешевле. Еще один инсайд подтверждает эту цену:

ASUS ROG Ally (AMD Z1 Extreme) = $699.99 https://t.co/GDkz6wZNWI — SnoopyTech (@_snoopytech_) April 26, 2023

Кажется невероятным, что ASUS предлагает настолько мощное устройство не намного дороже менее продвинутого конкурента. О технических характеристиках ASUS ROG Ally мы уже писали ранее, отметим лишь сенсорный экран 1080p 120 Гц, чип AMD Ryzen Z1 Extreme с графикой RDNA 3 (предположительно, Radeon M780), полноценную Windows 11 и намного более тихий кулер.

Открытым остается вопрос конкуренции в нижнем ценовом сегменте: Steam Deck с 64 ГБ eMMC стоит от $399, и младшая Ally оказаться существенно дороже. Также точно не известно время автономной работы консоли ASUS и емкость аккумулятора. Точную стоимость ROG Ally и больше технических деталей мы узнаем уже 11 мая, в день начала продаж.