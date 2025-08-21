Asus ROG Xbox Ally выйдет в октябре: с масштабированием Automatic Super Resolution (Auto SR) и программой совместимости игр

Microsoft подтвердила, что портативные игровые консоли Xbox Ally на базе процессоров Ryzen Z2 A и Ryzen Z2 Extreme выйдут одновременно более чем в 30 регионах.

16 октября портативные игровые консоли ROG Xbox Ally будут доступны в Австралии, Бельгии, Канаде, Чешской Республике, Китае (только Xbox Ally X), Дании, Финляндии, Франции, Германии, Гонконге, Италии, Ирландии, Японии, Малайзии, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Филиппинах, Польше, Португалии, Республике Корея, Румынии, Саудовской Аравии, Сингапуре, Испании, Швеции, Швейцарии, Тайване, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, США и Вьетнаме. Позже они появятся на других рынках, где продукты серии ROG Ally продаются сейчас, включая Бразилию, Индию, Индонезию и Таиланд. В Китае Xbox Ally будет запущен в начале следующего года.

Вместе со стартом продаж Xbox запускает Handheld Compatibility Program, которая станет аналогом верификации Steam Deck. Речь идет о совместимости игр с новыми консолями. Игры будут получать отметку Handheld Optimized (игры готовы к игре со стандартными настройками контроллера) или Mostly Compatible (игры могут потребовать незначительных изменений в настройках для оптимальной работы на портативных устройствах), а также специальные Windows Performance Fit-бейджи, которые помогут понять уровень производительности без дополнительных настроек. Это позволяет игрокам сразу запускать игры в удобном режиме, не тратя время на ручной подбор параметров.

Флагманская модель Xbox Ally X получила 1 ТБ хранилища, 24 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 80 Вт-ч. В ее основе лежит высокопроизводительный APU Ryzen AI Z2 Extreme со встроенным нейропроцессором (NPU), который обеспечит работу новых функций на базе искусственного интеллекта. Среди них выделяется Automatic Super Resolution (AutoSR) — системный инструмент апскейлинга, который улучшает разрешение и частоту кадров без вмешательства разработчиков.

Еще одно существенное нововведение — Advanced Shader Delivery. Это решение предварительно компилирует и кэширует шейдеры, уменьшая рывки в игре и обеспечивая более плавное воспроизведение кадров. Технология работает на системном уровне и не требует специальной оптимизации от разработчиков, дополняя возможности AutoSR и Handheld Compatibility Program.

Источник: videocardz