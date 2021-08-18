ASUS в сотрудничестве с диджеем Аланом Уокером выпустила специальную версию игрового ноутбука ROG Zephyrus G14 — с самодельным DJ-проигрывателем в комплекте





Тайваньский производитель электроники ASUS, кроме прочего, известен причудливыми идеями. Прошлой осенью компания объединилась с дизайнером и соучредителем немецкого techwear-бренда Acronym для создания дизайнерской версии ноутбука ROG Zephyrus G14 с весьма необычным дизайном (ZPHYRS G14 ACRNM), а сейчас эта же модель получила музыкальную версию, разработанную в сотрудничестве с англо-норвежским диджеем Аланом Уокером. Итак, встречайте, Zephyrus G14 Alan Walker SE — ноутбук для геймеров, диджеев и (в идеале) диджеев-геймеров.

Zephyrus G14 Alan Walker SE не удивляет с точки зрения технических характеристик, но отличается от них дизайном и, конечно же, итоговой ценой. Новинка предлагается в единственной конфигурации стоимостью $2000 (цена для США без учета налогов) — за эту сумму покупатель получает 14-дюймовый ноутбук с APU AMD Ryzen 5900HS и дискретной GPU начального уровня GeForce RTX 3050 Ti, а также экран QHD 120 Гц, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. К слову, в такую же сумму оценена конфигурация обычного Zephyrus G14 с более производительной графикой GeForce RTX 3060 и 32 ГБ ОЗУ.

Что же касается Zephyrus G14 Alan Walker SE, его изюминка, как было упомянуто выше, заключается в особом оформлении. Крышка украшена вставками со светоотражающими надписями «JOIN THE REPUBLIC» и «JOIN THE WALKERS». Логотип Алана Уокера, напоминающий букву A, наложенную на букву W, нанесен в разных местах, включая клавиши A и W, а также таблицу паспортных характеристик. Сенсорная панель оформлена в стиле музыкального эквалайзера — с диагональным узором полосок, а некоторые клавиши окрашены в яркий бирюзовый оттенок — любимый цвет Уокера.

Сайту The Verge Алан Уокер рассказал, что дизайн отражает внешний вид его личного ноутбука.

«Они связались со мной и спросили, каковы ваши ожидания от ноутбука и куда бы я смотрел, выбирая устройство для себя? И было много колебаний — прямо, очень много». Алан Уокер музыкальный продюсссер и диджей

Еще одной отличительной особенностью является упаковка, в которой поставляется G14 — при подключении к ноутбуку через USB-C она превращается в DJ-деку. Как отмечает The Verge, это не самый высокотехнологичный продукт — если поднять бумажную перегородку, можно увидеть скопление проводов, приклеенных ко дну коробки.

«Это одна из тех безумных идей, к которым мы пришли в итоге после длительных обсуждений, возможно ли это?» — сказал Уокер о диджейской коробке — «В ASUS сказали: «Да, круто, мы можем подумать об этом и, возможно, что-то придумаем», а потом они вернулись с коробкой». Он добавил: «Это так странно, как это вообще работает».

Как отмечает The Verge, процесс настройки максимально простой, знаний и диджейского опыта не требуется. После подключения диджейской коробки к G14 автоматически откроется предустановленное фирменное программное обеспечение под названием ROG Remix.

Утилита позволяет воспроизводить треки и выполнять разными манипуляции с ними, нажимая различные кнопки на коробке. На коробке есть кнопки управления скоростью воспроизведения, запуск/остановка и несколько основных эффектов. Обозревательница The Verge осталась под большим впечатлением от самодельного DJ-проигрывателем. По ее словам, кнопки работали безукоризненно, а звуковые эффекты звучали захватывающе. И устройство вполне подойдет для организации домашней вечеринки.

При этом сам диджей признает, что эта самодельная пластиковая дека не предназначена для профессионального диджеинга. Это лишь игрушка. В то же время, по словам Алана Уокера, «это определенно отличная отправная точка» для знакомства с профессией диджея.