Атака дронов: росСМИ сообщили о морских беспилотниках в бухте оккупированного Севастополя и БПЛА в подмосковье

Жительница подмосковья пошла в лес и обнаружила в 300 метрах от своего дома разбросанные останки беспилотника. Их фото опубликовали Telegram-каналы российских оккупантов. Интересно, что беспилотник был обнаружен в городе ногинск, который расположен в 35 км от москвы со стороны, противоположной направлению подлета из Украины.
По предварительным данным, беспилотник израсходовал топливо и упал. Оккупанты заявляют, что на его борту было около 17 кг взрывчатки С4 – примерно 30 пакетов по 570 г. К сожалению, они не разорвались и никто не пострадал.
На фото можно узнать украинский беспилотник UJ-22 Airborne производства «Укрджет». БПЛА демонстрировался на выставке «Зброя та безпека – 2021». Дрон длиной 3,5 м и весом 85 кг может нести неуправляемые бомбы, средства съемки, разведки и другую полезную нагрузку весом до 20 кг. UJ-22 может лететь до 14 ч со скоростью до 200 км/ч. Ранее сообщалось о предполагаемом появлении Airborne в московской области в конце февраля.
В Севастополе эта ночь была жаркой: по заявлениям росСМИ, бухту города атаковали минимум два надводных беспилотника. Оккупанты утверждают, что один из них был подбит, а другой взорвался сам на дальнем рейде. Как и в других подобных случаях, говорится, что никакого ущерба не нанесено.
На видео зафиксирован взрыв в самой бухте, в непосредственной близости от города. Во многих домах разбились окна. Фото или видеоматериалы из непосредственно из Севастопольской бухты не публикуются.
В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании первого в мире флота морских дронов. Мы уже писали про украинские надводные беспилотники, которые показали на фото волонтеры Стерненко и Лаченков. Разработка морских дронов ведется давно и это не первый показанный вариант их конструкции. Надводное исполнение объясняется плохим распространением радиоволн под водой, что делает невозможным надежную связь.
Надеемся, что атаки украинских дронов по российским объектам будут происходить чаще, а вражеское ПВО будет оставаться таким же «дырявым».
Стерненко и Лаченков показали обновленные морские ударные беспилотники, разработанные в Украине
Источники: Мілітарний, Telegram