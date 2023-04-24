Атака дронов: росСМИ сообщили о морских беспилотниках в бухте оккупированного Севастополя и БПЛА в подмосковье

Жительница подмосковья пошла в лес и обнаружила в 300 метрах от своего дома разбросанные останки беспилотника. Их фото опубликовали Telegram-каналы российских оккупантов. Интересно, что беспилотник был обнаружен в городе ногинск, который расположен в 35 км от москвы со стороны, противоположной направлению подлета из Украины.

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По предварительным данным, беспилотник израсходовал топливо и упал. Оккупанты заявляют, что на его борту было около 17 кг взрывчатки С4 – примерно 30 пакетов по 570 г. К сожалению, они не разорвались и никто не пострадал.

На фото можно узнать украинский беспилотник UJ-22 Airborne производства «Укрджет». БПЛА демонстрировался на выставке «Зброя та безпека – 2021». Дрон длиной 3,5 м и весом 85 кг может нести неуправляемые бомбы, средства съемки, разведки и другую полезную нагрузку весом до 20 кг. UJ-22 может лететь до 14 ч со скоростью до 200 км/ч. Ранее сообщалось о предполагаемом появлении Airborne в московской области в конце февраля.

В Севастополе эта ночь была жаркой: по заявлениям росСМИ, бухту города атаковали минимум два надводных беспилотника. Оккупанты утверждают, что один из них был подбит, а другой взорвался сам на дальнем рейде. Как и в других подобных случаях, говорится, что никакого ущерба не нанесено.

На видео зафиксирован взрыв в самой бухте, в непосредственной близости от города. Во многих домах разбились окна. Фото или видеоматериалы из непосредственно из Севастопольской бухты не публикуются.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании первого в мире флота морских дронов. Мы уже писали про украинские надводные беспилотники, которые показали на фото волонтеры Стерненко и Лаченков. Разработка морских дронов ведется давно и это не первый показанный вариант их конструкции. Надводное исполнение объясняется плохим распространением радиоволн под водой, что делает невозможным надежную связь.

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Надеемся, что атаки украинских дронов по российским объектам будут происходить чаще, а вражеское ПВО будет оставаться таким же «дырявым».

Источники: Мілітарний, Telegram