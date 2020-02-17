Австралийский суд обязал Google раскрыть личность пользователя, оставившего отрицательный отзыв о стоматологе





Федеральный суд Австралии обязал Google раскрыть личные данные анонимного пользователя, который оставил отрицательный отзыв о работе стоматолога-хирурга и тем самым нанёс ущерб его бизнесу.

Доктор Мэтью Каббабе (Matthew Kabbabe) утверждает, что пользователь под ником CBsm 23 посоветовал «держаться подальше» от дантиста, а процедуру, которую ему делали, назвав «чрезвычайно неудобной, некомфортной» и «пустой тратой времени». Стоматолог обратился к Google с просьбой удалить отзыв, а после отказа – раскрыть личность анонимного пользователя, но компания снова отклонила его запрос, объяснив тем, что «нет достаточных оснований для расследования».

Тем не менее доктор Каббабе не сдался и обратился в суд, который позволил ему подать заявление о клевете, а Google обязал раскрыть личные данные, включая имена, номера телефонов, местоположения и IP-адреса всех пользователей, которые могли быть причастными к публикации отзыва.

Адвокат стоматолога назвал такое решение «беспрецедентным», заявив, что компания Google ответственна за клевету, которая публикуется на её платформе. С 2016 года американские компании не имеют права наказывать потребителей за «кляузы». Самый громкий инцидент произошёл в 2014 году, когда отель в Нью-Йорке пытался оштрафовать своего гостя за плохой отзыв. Но закон может не действовать в других странах, особенно, когда речь идёт о клевете. Согласно Гаагской конвенции, американские компании должны предоставлять информацию, если этого потребует иностранный суд.

В Австралии крупные корпорации тоже не могут подавать в суд на пользователей за плохие отзывы, но это разрешается делать некоммерческим организациям и небольшим компаниям с количеством сотрудников менее 10 человек. Google уже заявила, что не будет комментировать любые правовые вопросы по данному делу.

Источник: Engadget