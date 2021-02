Австралия приняла закон, который обязал Facebook и Google платить новостным СМИ за публикацию их контента

Правительство Австралии приняло новый закон, требующий от Google и Facebook вести переговоры с новостными агентствами с целью оплаты их контента.

«Это важная веха», — заявил заместитель лидера Либеральной партии Джош Фриденберг, который выступил инициатором принятия нового закона. «Этот закон поможет уравнять правила игры и увидеть, как австралийским СМИ платят за создание оригинального контента».

Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) заявляет, что закон устранит «существенный дисбаланс в переговорах между австралийскими новостными СМИ и Google и Facebook».

Это нововведение встретило ожесточённое сопротивление со стороны двух технологических гигантов. Facebook даже временно заблокировала возможность делиться новостным контентом на страницах соцсети как для издателей, так и для пользователей. Компания смягчила свою позицию лишь после того, правительство Австралии согласилось внести ряд поправок в предложенный закон.

Google также первоначально предполагала, что компании придётся отключить свою поисковую систему в стране, если закон вступит в силу. Но позже поисковый гигант отказался от этих планов. Вместо этого Google решила заключать сделки с медиа-организациями, чтобы платить им за новостной контент. Речь идёт о 3-летнем соглашении News Corp. Руперта Мердока. По условиям соглашения, Google будет производить «значительные платежи» за размещение в своём сервисе News Showcase контента от таких издателей, как The Wall Street Journal и The New York Post.

В соответствии с требованиями News Media Bargaining Code, Facebook и Google должны вносили согласованную плату за размещение ссылок на новостной контент или его использование. Также нормы предусматривают обязательный процесс арбитража, если соглашение о сборах не может быть достигнуто. Кроме того, кодекс обязывает технологические компании заранее уведомлять новостные организации о предстоящих изменениях алгоритмов. Арбитраж, которого Google и Facebook надеялись избежать, представляет собой процесс, в рамках которого независимый орган должен определять ценность новостного контента в новостных лентах и ​​результатах поиска.

В настоящее время закон разработан специально для Facebook и Google, но в будущем сфера его применения может бть расширена и на другие цифровые платформы, «где возникнет фундаментальный дисбаланс в переговорах с австралийскими новостными компаниями». Однако поправки к закону предусматривают, что правительство также может принимать во внимание любые коммерческие соглашения, заключённые технологической компанией с издателями новостей, прежде чем официально назначить её платформой в соответствии с кодексом. Через год после вступления в силу закон должен быть пересмотрен для оценки его воздействия.

Примечательно, что новый закон получил поддержку со стороны Microsoft, чья поисковая система Bing занимает менее 5% рынка поисковых систем в Австралии. В компании заявляют, что этот закон «пытается разумно устранить дисбаланс сил на переговорах между цифровыми платформами и австралийскими новостными компаниями». Более того, компания выступила в поддержку регулирующих органов, вводящих аналогичные законы в ЕС и США.

Источник: The Verge