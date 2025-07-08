Автопилот Tesla FSD не работает, как обещано — владелец получил компенсацию через арбитраж

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Несмотря на попытки Tesla продвигать свою Full Self-Driving как систему расширенных возможностей автономного вождения, дела в этом направлении идут не очень хорошо. FSD неоднократно приводила к авариям. Например, Cybertruck с FSD врезался в столб, а затем автомобиль Tesla в режиме «автономного управления» завез людей под поезд. С учетом этого арбитрах решил, что система Full Self-Driving не стоит своих денег и заставил компанию вернуть стоимость этого пакета покупателю авто. Хотя добиться компенсации было не легко.

Что не так с Full Self-Driving

Tesla уже почти десять лет продвигает пакет Full Self-Driving. Компания утверждает, что каждый ее автомобиль, выпущенный с 2016 года, имеет полный комплект оборудования, необходимого для автономного вождения без присмотра человека. Однако реальность оказалась другой. Компании пришлось несколько раз обновлять бортовой компьютер — от HW2 и 2.5 до HW3.

Но впоследствии стало понятно, что и эта версия не вытягивает обещанное. В январе 2025 года Илон Маск официально признал, что HW3 также не сможет поддерживать автономное управление, и заявил, что компании придется обновить компьютеры. За прошедшие 6 месяцев Tesla еще не сообщила владельцам о плане модернизации.

Сейчас Tesla пытается реализовать свое обещание уже на платформе HW4, которая появилась в некоторых моделях 2023-2024 годов. Но и в таком случае результаты все равно остаются далекими от заявлений. Даже с самой новой и лучшей версией аппаратного и программного обеспечения Tesla проезжает лишь около 800 км между критическими сбоями.

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Компенсация за FSD

На этом фоне владелец Tesla Model Y 2021 года из Вашингтона Марк Добин решил добиться возмещения за FSD, за которую он заплатил $10 тыс. Он мотивировал покупку тем, что его жена имеет проблемы с мобильностью, и FSD могла бы обеспечить ей большую независимость. Но на практике оказалось, что включить функцию не удалось, потому что Tesla ограничила доступ к бета-версии по «индексу безопасности», о котором ничего не было указано в контракте. Более того, функция требовала постоянного надзора водителя, хотя продавалась как «полное самостоятельное вождение».

Tesla усложняет процесс возмещения средств или подачи в суд на нее для клиентов в США. Фактически по условиям контракта купли-продажи компания заставляет покупателей проходить арбитраж. Но Добин имел юридическое образование и многолетний опыт в арбитражном деле, поэтому не испугался пойти по этому пути.

Даже для опытного юриста понадобилось немало времени на это дело. Почти через год после подачи заявления состоялось слушание с доказательствами. Оно происходило в Zoom.

При этом Tesla не смогла предоставить убедительных показаний и вообще не слишком хорошо подготовилась к рассмотрению. Единственным свидетелем от компании был технический специалист, который не знал, какое оборудование установлено в конкретном авто, была ли в нем система FSD, и не просмотрел журналы вождения. Кроме того, он не общался с сотрудниками отдела продаж, которые занимались этим конкретным авто, и не просматривал пункт об интеграции в контракте.

А вот команда юристов Tesla была больше. На слушании присутствовали как адвокат Tesla, так и внешний юрист, который представлял компанию. Однако свидетель не был готов отвечать на вопросы. Добин даже написал, что ему было жаль сервисного техника, которого «Tesla выставила боксерской грушей» вообще без подготовки.

Когда Добин задавал вопросы технику, тот не мог дать ответы на них и «вынужден был защищать систему, которую он явно не понимал». Истец сосредоточился на отсутствии раскрытия Tesla информации об оценке безопасности и на том факте, что система не соответствует обещаниям, данным клиентам.

После этого арбитр встал на сторону Добина и заявил, что доказательства были убедительными, а «функция не была функциональной, рабочей или иным образом недоступной».

Как следствие, Tesla обязали компенсировать истцу стоимость пакета FSD в сумме $10 тыс. плюс налоги. Кроме того компания должна уплатить почти $8 тыс. арбитражных сборов. Поскольку Tesla принуждает к арбитражу в своих контрактах, она обязана покрывать расходы.

Этот случай может стать прецедентом для других пользователей, которые также заплатили за FSD, но не получили полноценной услуги. Он также показывает, что даже крупные технологические компании не застрахованы от юридической ответственности, если обещания не подкреплены реальным функционалом.

Источник: electrek, dobinlaw

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