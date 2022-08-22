Tesla второй раз за год повышает стоимость автопилота Full Self-Driving — теперь до $15 тыс.

Уже во второй раз на протяжении года компания Tesla повышает цену опции Full Self-Driving (FSD) в своих электромобилях. В минувшую субботу Илон Маск написал в Twitter, что с 5 сентября авансовая стоимость ПО помощи водителю увеличится до $15 тыс. Вместе с тем автопроизводитель сохранит текущую цену в $12 тыс. для заказов, совершённых до 5 сентября, но доставит эти автомобили позже.

After wide release of FSD Beta 10.69.2, price of FSD will rise to $15k in North America on September 5th. Current price will be honored for orders made before Sept 5th, but delivered later. — Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2022

«Обратите внимание, что вы можете обновить свой существующий автомобиль до FSD за 2 минуты через приложение Tesla», — добавил Маск.

Он не уточнил, увеличит ли Tesla стоимость своих планов подписки на функцию FSD. В зависимости от текущих возможностей Autopilot а автомобиле владельца, добавление ПО FSD в настоящее время стоит до $199 в месяц.

На протяжении многих лет Tesla постоянно повышала стоимость своей функции Full Self-Driving. Когда компания впервые начала предлагать FSD как отдельную опцию от Autopilot, стоимость этой опции составляла $5 тыс. на этапе конфигурирования электромобиля или $7 тыс. уже после его доставки.

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В начале 2022 года цена FSD выросла с $10 тыс. до $12 тыс. Илон Маск ещё в июле сообщал, что Tesla снова повысит цену на FSD. Тогда он сказал, что ПО при стоимости $12 тыс. было «смехотворно дешевым», а повышение цен будет означать разницу между Tesla «стоит много денег или стоит практически ноль».

Публикуя финансовые результаты за второй квартал 2022 года, Tesla также поделилась некоторыми данными о функции Full Self-Drivin. В частности, с использованием FSD Beta электромобили проехали уже более 35 млн миль (около 56,3 млн км), и темпы увеличиваются.

Источник: Engadget, electrek