Tesla второй раз за год повышает стоимость автопилота Full Self-Driving — теперь до $15 тыс.

Уже во второй раз на протяжении года компания Tesla повышает цену опции Full Self-Driving (FSD) в своих электромобилях. В минувшую субботу Илон Маск написал в Twitter, что с 5 сентября авансовая стоимость ПО помощи водителю увеличится до $15 тыс. Вместе с тем автопроизводитель сохранит текущую цену в $12 тыс. для заказов, совершённых до 5 сентября, но доставит эти автомобили позже.

After wide release of FSD Beta 10.69.2, price of FSD will rise to $15k in North America on September 5th.

Current price will be honored for orders made before Sept 5th, but delivered later.

— Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2022