Авторы Disco Elysium писали настолько много текста, что сломали софт диалогов

Любой игрок Disco Elysium знает, что эта игра заставит вас прочитать почти целый роман. Авторы написали настолько много диалогов, что случайно взломали софт.

Программа Articy, которую используют для создания разветвленных сюжетов в RPG, просто не была рассчитана на такой объем текста. Софт просто начал зависать и «ломаться». Сценаристка Хелен Хиндпере поделилась этой деталью в новом эпизоде документального сериала Noclip.

«Я думаю, что раньше каждый из наших сценаристов имел проблему с тем, что писал недостаточно. А впервые проблема стала противоположной: мы писали слишком много», — говорит она.

По ее словам, работникам студии не хватало времени, чтобы редактировать и просматривать столько страниц. Команде приходилось сокращать некоторые части, а это было сделать очень трудно.

«Каждый текст был настолько удачным, что мы говорили: «Мы просто должны найти для него место», — добавляет сценаристка.

Disco Elysium

Другой автор Disco Elysium Мертен Раттасепп рассказал, что создание диалогов для персонажей длилось месяцами. Такая структура работы совсем нетипична для геймдева.

«Это ненормально для RPG. Обычно тебе говорят: «У тебя три дня, пиши». А здесь все было иначе», — поделился Раттасепп.

Именно поэтому Disco Elysium получилась такой, какой ее знают: с огромными диалогами, внутренними монологами и текстом, который читается как полноценный роман. Команда постоянно урезала, переписывала и оптимизировала, но даже так объем материала вышел за пределы возможностей программы.

Источник: PC Gamer

