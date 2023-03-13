B-21 Raider: появились новые фото ядерного бомбардировщика 6-го поколения, разработанного Northrop Grumman для ВВС США

В преддверии первого полета B-21 Raider ВВС США опубликовали два новых изображения, которые дают больше информации о конструкции и возможностях стратегического бомбардировщика 6-го поколения от Northrop Grumman стоимостью $692 млн.

В декабре 2022 года Northrop Grumman и ВВС США в Палмдейле, Калифорния, осторожно представили разработку сверхсекретного самолета, призванного заменить нынешний американский флот ядерных бомбардировщиков. Мероприятие можно было посетить только по приглашению — но и на нем не предоставили достаточно информации о B-21, а журналисты получили фото только с одного ракурса. В настоящее время Военно-воздушные силы обнародовали два дополнительных изображения — крупный план кабины и вид сверху, которые дают немного больше подсказок о конструкции B-21.

Правительство США говорит, что самолет предназначен для выполнения дальних миссий, которые не предусматривают наличия баз в театре военных действий, и нуждаются в небольшой дозаправке во время полета. Кроме ударных миссий на большие расстояния, бомбардировщик может использоваться для разведки, наблюдения, рекогносцировки и т.д. B-21 имеет высокую автономность, а искусственный интеллект позволяет ему летать без экипажа и работать как платформа управления для роев БПЛА.

Новые изображения подтверждают, что B-21 – это эволюция бомбардировщика B-2 Spirit в сочетании с новыми достижениями в стелс-технологиях. Наиболее очевидное отличие — серо-белый цвет и состав композитного покрытия, отражающего радиолокационные сигналы, которое, как сообщается, более эффективное и менее хрупкое, чем старое. Например, возле иллюминаторов покрытие теперь закрывает все стыки и швы, а это — меньшая радиолокационная заметность.

Мотогондолы двигателя расположены ниже и почти сливаются с корпусом, а воздухозаборники имеют четкие, но не резко геометрические контуры – тем самым создавая более гладкое сочетание крыльев и фюзеляжа. Внутри воздухозаборника находится то, что раньше казалось частью конструкции двигателя – это крышка воздухозаборника, которую можно снять перед полетом. Хвост самолета четко не просматривается, но кажется, что его конструкция больше интегрирована с корпусом и крыльями. Позади двигателей есть несколько плоских геометрических структур, которые могут быть своего рода портом или спутниковыми антенными решетками.

Военно-воздушные силы США планируют закупить минимум сто B-21, причем первый, как ожидается, поступит на вооружение в 2027 году. Самолет заменит бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit до 2040 года, а затем и B-52 Stratofortress в 2050-х годах.

Первый полет B-21 Raider состоится позже в этом году.

Источник: New Atlas