Baldur’s Gate 3 — первая игра для Xbox на 4 дисках: релиз могут передвинуть на апрель

Версия Baldur’s Gate 3 для Xbox будет поставляться на четырех дисках, пояснил разработчик Larian Studios. Это первая игра для Xbox Series X, выпущенная на таком большом количестве дисков.

The Xbox retail version of Baldur’s Gate 3 will indeed have 4 discs, since we’re 500mb over the limit for 3. Only option would have been to cut some content out but that didn’t make sense, so confirming 4. Updating here: https://t.co/xUoKLALyqr https://t.co/A2QQ3lI7y9

