Baldur’s Gate 3 — первая игра для Xbox на 4 дисках: релиз могут передвинуть на апрель

Версия Baldur’s Gate 3 для Xbox будет поставляться на четырех дисках, пояснил разработчик Larian Studios. Это первая игра для Xbox Series X, выпущенная на таком большом количестве дисков.

The Xbox retail version of Baldur’s Gate 3 will indeed have 4 discs, since we’re 500mb over the limit for 3. Only option would have been to cut some content out but that didn’t make sense, so confirming 4. Updating here: https://t.co/xUoKLALyqr https://t.co/A2QQ3lI7y9 — Very AFK (@Cromwelp) March 4, 2024

«Розничная версия Baldur’s Gate 3 для Xbox действительно получит 4 диска, поскольку мы превысили лимит для 3 дисков на 500 МБ. Единственным вариантом было бы вырезать часть контента, но это не имеет смысла, поэтому подтверждаем 4», — подтвердил в твиттере директор по издательству Larian Майкл Доус.

Из-за этого дата выхода Baldur’s Gate 3 для Xbox 25 марта, вероятно, будет перенесена на первую неделю апреля, предупредил Доус. Larian отправит каждую версию в порядке готовности, прежде всего с ПК. «Отсутствие дисков облегчает жизнь», — добавил он.

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Как уже было объявлено, версия для PS5 поставляется на двух дисках, а версия для ПК — лишь на одном (она содержит специальный инсталлятор и поставляется с ключом Steam).

Напомним, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, включающая базовую игру и расширение Phantom Liberty, стала первой игрой для Xbox Series X, выпущенной на трех дисках, когда она поступила в продажу в декабре прошлого года.

Источник: IGN

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