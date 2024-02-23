Larian Studios добавит официальную крос платформенную поддержку модов в Baldur’s Gate 3

Директор Larian Studios по издательству Майкл Доус сообщил, что сейчас идут работы над внедрением новой и улучшенной поддержки модов в игре Baldur’s Gate 3. При этом она будет кросс-платформенной.

«Обычно мы не говорим о вещах, пока они не будут готовы, но, как вы, возможно, читали, мы делаем исключение», — написал Даус. «Мы работали над надежным кросс-платформенным планом поддержки модов, который будет запущен позже в этом году. Нам нравится наше сообщество моддеров и мы хотим их поддержать. Это будет.»

Он добавил, что в студии уже есть необходимая система, но ее нужно проверить, и она все еще нуждается в доработке.

We generally don’t talk about things til they’re ready, but as you may have read, we’re making an exception. We’ve been working on a robust, cross-platform plan for mod support to be released later in year. We love our modding community and we want to support them. It’s coming. https://t.co/54GsxNshlQ — Very AFK (@Cromwelp) February 22, 2024

Как ожидается, новый инструмент позволит избежать распространенных ныне ситуаций, когда после выпуска очередного обновления Baldur’s Gate 3 некоторые моды перестают работать. Благодаря тому, что поддержка модов будет кросс-платформенной, игроки на консолях смогут использовать моды, созданные сообществом.

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Larian Studios надеется представить «начальные этапы» официальной поддержки модификаций в следующем большом патче Baldur’s Gate 3, хотя это произойдет «еще через несколько месяцев». Также сообщается, что студия «планирует связаться с популярными авторами модов, чтобы поговорить дальше и работать вместе, чтобы избежать проблем в будущем».

Источник: pcgamer

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