Larian Studios добавит официальную крос платформенную поддержку модов в Baldur’s Gate 3

Директор Larian Studios по издательству Майкл Доус сообщил, что сейчас идут работы над внедрением новой и улучшенной поддержки модов в игре Baldur’s Gate 3. При этом она будет кросс-платформенной.

Он добавил, что в студии уже есть необходимая система, но ее нужно проверить, и она все еще нуждается в доработке.

We generally don’t talk about things til they’re ready, but as you may have read, we’re making an exception. We’ve been working on a robust, cross-platform plan for mod support to be released later in year. We love our modding community and we want to support them. It’s coming. https://t.co/54GsxNshlQ

