Новости Технологии 19.09.2023 в 15:15

Google прокачала Bard – поддержка расширений (Gmail, YouTube и др.), фактчекинг и расширенная украинизация

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Теперь Bard интегрирован с программами и сервисами Google, что позволит ему предоставлять более точные ответы — с возможностью фактчекинга через сеть.

Также чат-бот принимает запросы с изображениями (с помощью Объектива Google) и предоставляет медиаответы, используя Google Поиск. Ответы можно настроить — например, сделать их короче, длиннее, проще, менее формальными, более профессиональным и т.д. (эти функции раньше были доступны в англоязычной версии, а ныне распространяются более чем на 40 новых языков и стран, включая Украину).

Google прокачала Bard – поддержка расширений (Gmail, YouTube и др.), фактчекинг и расширенная украинизация

Еще одно обновление – инструмент Bard Extensions (Расширение Bard) на английском языке, который поможет найти нужную информацию из приложений Google, таких, как Gmail, Документы, Диск, Карты, YouTube, Google Авиабилеты и Отели.

«‎Например, если вы планируете путешествие, теперь вы можете попросить Bard выбрать из Gmail даты, которые подходят всем, просмотреть информацию в реальном времени о рейсах и отелях, посмотреть маршруты на Картах Google и даже просмотреть видео на YouTube о том, чем можно заняться в том месте – и все это в пределах одного разговора», – пишут в блоге Google.

В Google отмечают, что при использовании расширений Workspace ваши данные из Gmail, Документов и Диска не будут доступны рецензентам и не будут использоваться Bard для показа рекламы или обучения языковой модели.

С сегодняшнего дня можно проверить ответы Bard на запросы на английском языке — для этого можно нажать значок «G‎» и чат-бот оценит, подтверждается ли информация в интернете.

Google прокачала Bard – поддержка расширений (Gmail, YouTube и др.), фактчекинг и расширенная украинизация

Также теперь, когда кто-то с вами делится общедоступной ссылкой на беседу с Bard, вы сможете продолжить тему в собственном чате и задать дополнительные вопросы. Опция доступна, в том числе, и на украинском языке.

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