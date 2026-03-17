Даже в космосе: Intel интегрирует процессоры Xeon 6 в системы NVIDIA Rubin

На фоне стремительного развития моделей агентского ИИ на первый план снова выходят процессоры. В этом контексте партнерство Intel и NVIDIA выглядит очень перспективно.





Интеграция с Intel и особенности Xeon 6 и особенности Xeon 6

В частности, Intel интегрирует процессоры Xeon 6 в системы NVIDIA DGX NVL8 Rubin. Такие функции, как управление моделями агентских ИИ, доступ к памяти и безопасность моделей на базе искусственного интеллекта требуют значительных вычислительных мощностей. В рамках конференции NVIDIA GTC 2026 Intel был представлен в качестве ключевого партнера.

В компании отметили, что Xeon 6 будут выполнять вычисления, дополняя DGX NVL8. Это позволит NVIDIA оптимизировать расходы и стоимость новой системы вследствие переноса части задач для агентских ИИ на ключевой процессор с архитектурой x86. В Intel подчеркивают, что среди преимуществ также:

Эффективность и производительность на ватт;

Оптимизированная поддержка всего ПО экосистемы ИИ, включая поддержку NVIDIA Dynamo для обеспечения гетерогенного вывода данных на CPU и будущих GPU;

Надежность в критически важных средах;

Превосходная координация гетерогенных систем с ускорением на GPU.

В Intel не уточняют, какие именно Xeon 6 будут интегрированы в NVL8 Rubin, однако в NVIDIA подтвердили, что это — Xeon 6776P. Эта модель имеет конфигурацию с P-ядрами, которая включает 64 ядра и 128 потоков, базовую тактовую частоту 2,30 ГГц, поддержку PCIe 5.0 и MRDIMM.





Поскольку NVIDIA и Intel также разрабатывают совместное решение для серверных процессоров x86, похоже, что эта конкретная модель может получить более широкое распространение в инфраструктуре NVIDIA для устойчивых серверов, но пока что Xeon 6 доступен только в базовой комплектации Rubin.

Технические характеристики NVIDIA DGX Rubin NVL8

GPU 8 NVIDIA Rubin Общий объем памяти GPU и пропускная способность 2,3 ТБ /160 ТБ/с Производительность Производительность NVFP4: 400 PFLOPS

Обучение NVFP4: 280 PFLOPS*: 280 PFLOPS*

Обучение FP8/FP6: 140 PFLOPS*: 140 PFLOPS* CPU 2 Intel Xeon 6776P Система коммутаторов NVIDIA NVLink NVIDIA NVLink 4x Пропускная способность NVIDIA NVLink Общая пропускная способность 28,8 ТБ/с Энергопотребление 24 кВт Сетевые технологии 8 портов OSFP, обслуживающих 8 однопортовых модулей NVIDIA ConnectX-9 VPI.

до 800 Гбит/с NVIDIA Infiniband и Ethernet

2 процессора NVIDIA BlueField-4 QSP112 400G

Поддержка NVIDIA InfiniBand и Ethernet со скоростью до 800 Гбит/с. ПЗ NVIDIA DGX OS, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, Rocky

Между тем защита данных охватывает весь путь передачи от CPU к GPU благодаря технологии Intel Trust Domain Extensions (TDX), которая использует аппаратную изоляцию и аттестацию через зашифрованный буфер возврата Encrypted Bounce Buffer.

Среди прочего система Rubin также включает новый чип NVIDIA Groq 3 LPU для ускорения вывода данных. Это значительно повышает скорость передачи токенов в большом количестве с минимальной задержкой для передовых моделей ИИ.

Сейчас платформа Rubin включает 6 чипов, на базе которых NVIDIA создает устойчивые системы, масштабируя их до уровня фабрик ИИ. Это, собственно, GPU Rubin, CPU Vera, коммутаторы масштабирования NVLink6, интеллектуальный сетевой адаптер ConnectX9, блок обработки данных Bluefield 4, коммутатор масштабирования Spectrum X с интегрированной оптикой.

В отличие от большинства ускорителей ИИ, которые используют HBM в качестве основной памяти, каждый LPU Groq 3 включает 500 Мб SRAM, используемой для сверхскоростных кэш на CPU и GPU. Эта память обеспечивает пропускную способность 150 ТБ/с.

NVIDIA будет производить стойки Groq 3 LPX, состоящие из 256 LPU Groq 3. Эта стойка имеет 128 ГБ SRAM с пропускной способностью 40 ПБ/с для ускорения вывода данных и объединяет эти чипы с помощью выделенного интерфейса масштабирования со скоростью 640 ТБ/с на стойку.

Vera Rubin в космосе

Однако на этом NVIDIA не остановилась. SEO компании Дженсен Хуанг представил космический модуль Vera Rubin. По его словам, новый модуль обеспечивает до 25 раз большую вычислительную мощность для задач орбитального анализа, чем имеющийся H100. Известно, что по крайней мере 6 коммерческих космических компаний уже разворачивают эту технологию.

Отмечается, что космический модуль Vera Rubin предназначен для орбитальных ЦОД, работающих непосредственно в космосе с LLM-модулями и передовыми моделями с тесно интегрированной архитектурой CPU-GPU и высокоскоростным соединением, рассчитанным на обработку огромных объемов данных от космических приборов в режиме реального времени.

Младшая модель NVIDIA IGX Thor предназначена для критически важных периферийных сред, поддерживая обработку данных в режиме реального времени с помощью ИИ. Еще одна модель NVIDIA Jetson Orin предназначена для самых компактных устройств и ориентирована на спутники с ограниченными параметрами SWaP для бортовой обработки данных в системах машинного зрения, навигации и датчиков. В NVIDIA заявляют, что сейчас системы используют на орбите такие компании как Aetherflux, Axiom Space, Kepler Communications, Planet Labs PBC, Sophia Space и Starcloud.

Источник: wccftech; Tom’s Hardware