Батарея попавшего в аварию электромобиля Tesla Model S несколько раз загоралась уже после инцидента

По данным отчёта Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), батарея электромобиля Tesla Model S загорелась после аварии в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. Во время аварии двое подростков погибло, ещё один получил ранения. Инцидент произошёл 8 мая.

Отмечается, автомобиль двигался со скоростью 116 миль в час (около 187 км/ч), когда он врезался в стену, окружающую жилой дом. После удара автомобиль продолжил движение и повторно столкнулся со стеной. Согласно показаниям свидетелей, после второго удара автомобиль загорелся. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили автомобиль, использовав для этого 300 галлонов (около 1136 литров) воды и пены. Во время аварии часть батарейного блока отделилась от автомобиля и лежала отдельно. Видимого огня на этом обломке не было заметно, но пожарные всё равно обработали его водой и пеной. Когда остатки автомобиля погружались на эвакуатор для вывоза с места происшествия, батарея автомобиля снова вспыхнула и была быстро потушена. Однако во время транспортировки до места хранения батарея снова загорелась. Представители NTSB не называют причин повторных возгораний аккумулятора.

Это не первый случай, когда литий-ионная батарея электромобиля Tesla загорелась после аварии. Ранее в этом году батарея кроссовера Model X внезапно загорелась через 5 дней после аварии, когда автомобиль находился в месте хранения. А совсем недавно актриса Мэри МакКормак опубликовала видеоролик о том, как автомобиль Модель S её мужа был охвачен пламенем, хотя он и не участвовал ни в какой аварии. Tesla назвала тот случай возгорания чрезвычайно необычным и занялась расследованием инцидента.

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo

— Mary McCormack (@marycmccormack) 16 июня 2018 г.