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Батарея попавшего в аварию электромобиля Tesla Model S несколько раз загоралась уже после инцидента
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Батарея попавшего в аварию электромобиля Tesla Model S несколько раз загоралась уже после инцидента

Батарея попавшего в аварию электромобиля Tesla Model S несколько раз загоралась уже после инцидента

По данным отчёта Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), батарея электромобиля Tesla Model S загорелась после аварии в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. Во время аварии двое подростков погибло, ещё один получил ранения. Инцидент произошёл 8 мая.

Отмечается, автомобиль двигался со скоростью 116 миль в час (около 187 км/ч), когда он врезался в стену, окружающую жилой дом. После удара автомобиль продолжил движение и повторно столкнулся со стеной. Согласно показаниям свидетелей, после второго удара автомобиль загорелся. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили автомобиль, использовав для этого 300 галлонов (около 1136 литров) воды и пены. Во время аварии часть батарейного блока отделилась от автомобиля и лежала отдельно. Видимого огня на этом обломке не было заметно, но пожарные всё равно обработали его водой и пеной. Когда остатки автомобиля погружались на эвакуатор для вывоза с места происшествия, батарея автомобиля снова вспыхнула и была быстро потушена. Однако во время транспортировки до места хранения батарея снова загорелась. Представители NTSB не называют причин повторных возгораний аккумулятора.

Это не первый случай, когда литий-ионная батарея электромобиля Tesla загорелась после аварии. Ранее в этом году батарея кроссовера Model X внезапно загорелась через 5 дней после аварии, когда автомобиль находился в месте хранения. А совсем недавно актриса Мэри МакКормак опубликовала видеоролик о том, как автомобиль Модель S её мужа был охвачен пламенем, хотя он и не участвовал ни в какой аварии. Tesla назвала тот случай возгорания чрезвычайно необычным и занялась расследованием инцидента.

Добавим, после произошедшей в Форт-Лодердейл аварии компания Tesla выпустила обновлённую версию прошивки для своих электромобилей. В ней появилась новая функция, которая позволяет пользователю программно ограничить максимальную скорость движения электромобиля в диапазоне от 50 до 90 миль в час (от 80 до 145 км/ч).

Источник: The Verge

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