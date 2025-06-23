Кажется, китайские производители должны были бы проектировать авто с учетом особенностей граждан своей страны. Но у Xiaomi SU7 что-то пошло не так именно с этим.

Житель провинции Чжэцзян господин Ли постоянно сталкивается с предупреждениями об усталости водителя от автоматической системы автомобиля. Голосом и на экране он получает сообщение: «Пожалуйста, сосредоточьтесь на вождении и обратите внимание на безопасность». Кажется, что дело в разрезе глаз водителя.

На видео в китайской соцсети Ли пытается как можно шире открывать глаза, чтобы остановить звук напоминания. В комментариях многие пользователи говорят, что сталкивались с подобной ситуацией на еще нескольких местных брендах авто, как Weilai и Deep Blue.

Автомобильный блогер DerekTLM написал, что у него чрезвычайно узкие глаза, и он не спит, но система ошибочно идентифицировала его как спящего, и у него вычли баллы за вождение. Другие профильные китайские блогеры также сталкивались с проблемой.

Служба техподдержки Xiaomi Auto объясняет, что камера на руле определяет состояние усталости, фиксируя такое поведение, как закрывание глаз и зевота. Поддержка говорит, что камеру можно настроить или выключить, но отмечает, что это уменьшит безопасность.

Эксперты из Школы искусственного интеллекта Хенанского университета рассказывают, что бортовая система DMS (мониторинга водителя) принимает решение в очновном с помощью визуального восприятия, дополненного дпрочей информацией. Камеры установлены на руле, передней стойке или зеркале заднего вида для контроля состояния водителя. Инфракрасные камеры могут эффективно наблюдать за водителем ночью или даже через солнцезащитные очки. Метод заключается в фиксации и оценке черт лица, количественной оценке степени открытия и закрытия глаз, открытия и закрытия рта, оценке усталости и невнимательности во время вождения.

Почему же система Xiaomi SU7 недружелюбна к людям с узкими глазами? Сейчас большинство производителей используют единственный визуальный шаблон для определения усталости. Алгоритм довольно грубый и не имеет оптимизаций, в частности, для азиатской внешности. Иронично, что китайские системы в основном используют американский стандарт PERCLOS P80 — веки, покрывающие более 80% зрачка, считаются закрытыми глазами. Но это, очевидно, не работает в Китае, где ошибка в определении достигает 60%.

Источник: Sohu