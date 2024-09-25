Новости Игры 25.09.2024 в 09:58 comment views icon

Бесплатное обновление Astro Bot — новые уровни, боты из Stellar Blade и Helldivers, таблицы лидеров в трейлере

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Андрій Русанов

Автор сайта

Бесплатное обновление Astro Bot — новые уровни, боты из Stellar Blade и Helldivers, таблицы лидеров в трейлере

На PlayStation State of Play разработчик Team Asobi подтвердил, что этой осенью Astro Bot получит бесплатное обновление с множеством контента, включая новые уровни и ботов для поиска.

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Обновление Astro Bot будет пока не имеет конкретной даты выпуска. Оно добавит пять новых уровней скоростного забега. Игроки получат десять новых ботов новых ботов, связанных с игровыми хитами PlayStation, как Stellar Blade и Helldivers.

Помимо содержимого трейлера, разработчики не предоставили много деталей. Новые боты могут быть разблокированы через победу над птицами на уровнях спидрана. В официальном сообщении разработчики также подтверждают, что на новых уровнях будут таблицы лидеров онлайн, которые позволят соревноваться с друзьями или с пользователями интернета.

Соревнования пользователей онлайн имеют большой потенциал для продления долголетия Astro Bot. Впрочем, обозреватели и без того в восторге от платформера.

Обзор Astro Bot. Удовольствие вне возраста и времени

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Источник: GamesRadar

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