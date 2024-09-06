Новости Игры 06.09.2024 в 11:16 comment views icon

Astro Bot стал самой высоко оцененной игрой 2024 года — с 95/100 баллами на Opencritic и 94/100 на Metacritic

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Astro Bot стал самой высоко оцененной игрой 2024 года — с 95/100 баллами на Opencritic и 94/100 на Metacritic

Раздел Игры выходит при поддержке?

В рецензиях критики называют Astro Bot «лучшим платформером десятилетия».

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На Metacritic Astro Bot получил оценку 94/100 на основе 113 рецензий — это самая высокая оценка для автономной игры в 2024 году (в то же время у расширения Elden Ring Shadow of the Erdtree пока оценка немного выше — 95/100).

Astro Bot став найбільш оціненою грою 2024 року — з 95/100 балами на Opencritic та 94/100 на Metacritic

Между тем на Opencritic платформер Sony получил 95/100 на основе 80 рецензий и 100% рекомендаций от критиков. В купе эти баллы дают игре звание самой высоко оцененной игры 2024 года.

Astro Bot став найбільш оціненою грою 2024 року — з 95/100 балами на Opencritic та 94/100 на Metacritic

В рецензиях Astro Bot называют «любовным письмом» к наследию PlayStation и «одним из лучших платформеров десятилетия», отмечая веселый игровой процесс, обилие пасхалок и изобретательный дизайн.

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«У Sony и Team Asobi вышла одна из лучших игр этого года и, возможно, даже этого поколения. Astro Bot удивляет, приносит радость своей непринужденностью, особенно в моменты пародирования других серий PlayStation. В игру можно играть как с детьми, так и закрывшись в темной комнате в одиночестве. И еще большой вопрос кому больше удовольствия она принесет», — написал наш обозреватель игр Артем Лисайчук.

С полным обзором Astro Bot от редакции ITC можно ознакомиться по ссылке ниже:

Обзор Astro Bot. Удовольствие вне возраста и времени

Напомним, что Astro Bot — это первая большая игра Sony с украинской текстовой локализацией. С сегодняшнего дня платформер доступен в магазине PlayStation по цене в 1999 грн.

Игра уже предлагает более 80 уровней и около 300 ботов для спасения, однако разработчики запланировали и бесплатное DLC со «скоростными забегами».

Раздел Игры выходит при поддержке?

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