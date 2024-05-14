Helldivers 2 «побила» God of War Ragnarok и стала самой быстро продаваемой игрой для PlayStation (12 млн копий за 12 недель)

Шутер Arrowhead для PlayStation 5 и ПК «намного превзошел» ожидания Sony.

За первые 12 недель продаж Helldivers 2 разошлась тиражом более 12 миллионов копий, что сделало ее самой быстро продаваемой игрой PlayStation всех времен, объявила Sony во время отчета о прибыли (через IGN).

Helldivers 2 опережает God of War Ragnarok от Sony Santa Monica, которая достигла 11 миллионов копий через 75 дней после запуска на PlayStation 4 и PS5 в ноябре 2022 года. Sony заявила, что Helldivers 2 — «ее самый большой хит для ПК» на сегодняшний день, который внес «значительный» вклад в продажи и прибыль в прошлом квартале.

Helldivers 2 — это шутер от третьего лица, который также предлагает многопользовательский режим с поддержкой до четырех игроков и функцию совместной игры на PlayStation 5 и Windows. В игре Arrowhead нет сюжетной кампании, однако она предлагает группы миссий на разных планетах, которые варьируются от захвата указанной точки на местности до настройки центров связи и спасения гражданских колонистов.

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При первоначальном запуске Helldivers 2 получила настолько большую популярность, что она вызвала серьезные проблемы с сервером. И пока Arrowhead пытались решить проблему, количество игроков неуклонно росло — Helldivers 2 стала одной из самых популярных игр в Steam с пиком 458 709 одновременных игр (Sony не разглашает количество одновременных игроков на PS5).

С тех пор Sony ввела требование связать учетные записи игроков на ПК с PlayStation Network, однако отменила решение — вероятно, благодаря ревью-бомбингу игры в том числе.

Ожидается, что Arrowhead добавит больше контента в Helldivers 2 в течение 2024 года — в частности, должны появиться транспортные средства и третья вражеская фракция.