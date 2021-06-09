Беспроводные наушники Sony WF-1000XM4 получили ANC, автономность до 36 часов (с чехлом) и цену $279





Компания Sony выпустила новую модель полностью беспроводных наушников WF-1000XM4. Устройство является прямым преемником модели WF-1000XM3, вышедшей около двух лет назад.

В наушниках Sony WF-1000XM4 используется новейший процессор Sony V1. Он в совокупности с парой микрофонов по бокам обоих наушников отвечает за расширенные возможности шумоподавления. Sony заявляет, что для улучшения качества голосовых вызовов микрофоны поддерживают технологию формирования луча, в наушниках есть датчик костной проводимости, а чип V1 способен автоматически подавлять шум ветра. Вместе с тем, в тех случаях, когда нужно услышать своё окружение или поговорить с кем-то поблизости, можно использовать режим окружающего звука Quick Attention. В первом случае микрофоны используются для усиления окружающего звука, а во втором случае шумоподавление отключается, когда наушники выявляют речь пользователя.

Модель Sony WF-1000XM4 также получила новые 6-миллиметровые динамики с увеличенным на 20% магнитом и улучшенной диафрагмой. Наушники сертифицированы Hi-Res Audio, поддерживают кодек Sony LDAC для высококачественной потоковой передачи звука (до 990 кбит/с), Sony DSEE Extreme и технологию Sony 360 Reality Audio. DSEE Extreme, как объясняет Sony, «использует технологию искусственного интеллекта для воспроизведения с высокой точностью частотных характеристик исходного источника звука, потерянных во время сжатия». 360 Reality Audio – это аудиоформат, разработанный Sony для воспроизведения пространственно-звукового эффекта.

При использовании мобильных устройств с Android или iOS и приложением Sony Headphones Connect пользователь может настроить профили на основе местоположения (Adaptive Sound Control). Кроме того, пользователь может работать с голосовыми помощниками, такими как Google Assistant или Amazon Alexa.

Sony заявляет, что беспроводные наушники WF-1000XM4 работают до 8 часов без подзарядки при включенной функции активного шумоподавления или до 12 часов без ANC. При использовании комплектного зарядного чехла совокупная автономность возрастает до 24 и 36, соответственно. И хотя время автономной работы увеличилось, новые беспроводные наушники на самом деле на 10% меньше, чем версия предыдущего поколения, а размеры чехла и вовсе уменьшились на 40%. По словам Sony, 5-минутная зарядка наушников в чехле даёт около 60 минут воспроизведения музыки. Чехол можно зарядить через разъём USB-C или поместив его на беспроводную зарядную станцию с поддержкой стандарта Qi. Наушники имеют защиту от влаги по стандарту IPX4.

Беспроводные наушники Sony WF-1000XM4 уже поступили в продажу в некоторых странах по цене $279.

Источник: xda-developers