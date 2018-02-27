Беспроводные наушники Sony Xperia Ear Duo без шумоподавления поступят в продажу в мае по цене $280

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Компания Sony показала финальную версию своих беспроводных наушников Xperia Ear Duo. Концепты устройства демонстрировались на протяжении последних двух лет, но теперь наконец создан финальный продукт, который поступит в продажу через несколько месяцев.

В отличие о многих других подобных устройств на рынке, наушники Sony Xperia Ear Duo лишены функции шумоподавления. Вместо этого обеспечивается опыт «двойного слушания», когда пользователь слышит и воспроизводимую через наушники музыку, и звуки окружающей среды. В новинке реализована поддержка виртуальных ассистентов Google Assistant и Siri, доступна возможность прослушивания звуковых уведомлений, относящихся к календарю, заголовкам новостей и другим событиям. Встроенные в наушники сенсоры позволяют осуществлять управление при помощи движений головы. Например, кивок головой позволяет ответить на телефонный звонок, а качение головой сбрасывает вызов. Поворот головы влево позволяет пропустить прослушиваемую композицию, а поворот вправо – прослушать предыдущий трек ещё раз. Продолжительность автономной работы от встроенных аккумуляторов составляет 4 часа. Комплектный чехол с собственной батареей позволяет трижды восстановить запас энергии в наушниках.

Беспроводные наушники Sony Xperia Ear Duo поступят в продажу в мае по цене $279,99.

Источник: The Verge