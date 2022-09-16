Бета-версия KDE Plasma 5.26 получила интерфейс Plasma Bigscreen для телевизоров

Сообщество KDE сегодня выпустило бета-версию оболочки Plasma 5.26. Стабильная KDE Plasma 5.26 выйдет в следующем месяце, сегодняшнюю бета-версию можно использовать для тестирования новой и улучшенной функциональности.

Plasma 5.26 представляет интерфейс Plasma Bigscreen, оптимизированный для использования на телевизоре и дисплеях большого формата. В него входит браузер Aura, также оптимизированный большого форм-фактора и Plank Player для удобного воспроизведения мультимедийного контента.

Обновление включает ряд улучшений центра программного обеспечения Discover, касающихся рейтингов приложений, кнопки «Поделиться» на страницах приложений и многого другого.

Упрощен предварительный просмотр обоев рабочего стола в системных настройках KDE.

Добавлена поддержка навигации с помощью клавиатуры в большем количестве апплетов и множество других улучшений системных настроек.

В KDE Plasma 5.26 улучшена поддержка Wayland. Сеанс Plasma Wayland теперь может обрабатывать настройку отображения области ввода графического планшета, улучшенную обработку масштабирования compositor/app для каждого приложения, возможно отключение вставки средним щелчком мыши в Wayland и другие исправления.

Джерело: Phoronix