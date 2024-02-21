Новости Кино 21.02.2024 в 11:47 comment views icon

«Бэтмен будущего»: на основе мультсериала 25-летней давности предлагают создать полнометражный мультфильм

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Вадим Карпусь

Автор новостей

«Бэтмен будущего»: на основе мультсериала 25-летней давности предлагают создать полнометражный мультфильм

В 1992 году на канале Fox вышел сериал «Бэтмен: Мультсериал». Зрители получали новые серии до 1995 года. А уже в 1999 году появился новый мультипликационный сериал «Бэтмен будущего» (Batman Beyond), который предлагает новую сюжетную линию.

Во-первых, его события разворачивались в будущем (для того времени) — в 2019 году. А во-вторых, главным героем был не Брюс Уэйн, а подросток Терри МакГиннис. Этот сериал выходил до конца 2001 года. И теперь, спустя более 20 лет и после успеха «Человек-паук: Сквозь Вселенную» появилась идея возродить «Бэтмен будущего», но в виде полнометражного мультфильма, а не сериала.

«Бетмен майбутнього»: основі мультсеріалу 25-річної давнини пропонують створити повнометражний мультфільм

В X (Twitter) опубликовали несколько концепт-артов от Юки Демерс, которые изображают возможный фильм «Бэтмен будущего». И для поклонников этой вселенной, они выглядят великолепно.

Юки Демерс написал, что он вместе с Патриком Гарпином еще 5 месяцев назад обратились к Warner Bros. и DC Comics относительно полнометражного фильма «Бэтмен будущего», дополнив свое предложение серьезным набором концепт-артов.

«Бетмен майбутнього»: основі мультсеріалу 25-річної давнини пропонують створити повнометражний мультфільм

«Перед тем, как мы выступили, они предупреждали нас: «Нет никакого способа сделать фильм «Бэтмен будущего», но им понравился наш энтузиазм», — написал Демерс. «Мы разработали схему всего фильма, и то, что началось как «никогда», превратилось в «возможно».

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Очевидно, команда продвигала проект вверх по корпоративной лестнице, надеясь привлечь внимание генерального директора DC Studios Джеймса Ганна. И большое внимание к публикации в соцсети более чем доказывает, что у фильма «Бэтмен будущего» есть аудитория. Но пока неизвестно, даст ли студия зеленый свет этому проекту.

Источник: slashfilm

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