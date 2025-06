Джеймс Ганн назвал Бэтмена «самой большой проблемой DC» из-за нуарной саги Мэтта Ривза

Джеймс Ганн называет Бэтмена «своей самой большой проблемой» в перезапуске вселенной DCU. Причина — параллельное существование нуарной франшизы с Робертом Паттинсоном.

Генеральний директор DC Studios Джеймс Ганн видит проблему в запуске отдельной линии Темного Рыцаря, которая сосуществует параллельно с нуарной. Отложить решение задачи на потом не получится, потому что сейчас два приоритета DC Studios в развитии фильмов Бэтмена и Чудо-женщины с «нуля».

«Лично для меня Бэтмен сейчас самая большая проблема во всем DC», — признается со-гендиректор DC Studios.

Ганн курирует разработку фильма вместе с неназванным автором, хотя сам не пишет сценарий. Будущий фильм имеет рабочее название «Храбрый и смелый» (The Brave and the Bold), в котором постановкой занимается Энди Мускиетти. И к последнему появляются вопросы, поскольку его предыдущий фильм «Флеш» провалился в прокате и потерял для Warner Bros более $150 млн. Несмотря на это Ганн не увольняет Мускиетти, которого пригласил в проект еще до выхода «Флэша», хотя признает непростую ситуацию.

Основная задача для новой версии — найти «причину для существования» Бэтмена в DCU. Команда продолжает работать над персонажем, и Ганн уже нашел уникальное видение персонажа. Для него важно, чтобы образ уважал наследие героя, но не повторял существующие версии. Теперь актуальная цель — воплотить его видение в сотрудничестве со сценаристом.

«У Бэтмена должна быть причина для существования. Он не может просто сказать: «О, мы снимаем фильм о Бэтмене, потому что Бэтмен — самый большой персонаж во всей Warner Bros., какой он есть […] Мне не интересен смешной, сентиментальный Бэтмен, на самом деле», — уточнил он.

Фильм «Храбрый и смелый» будет базироваться на комиксах Гранта Моррисона. В центре истории — Брюс Уэйн и его неизвестный сын Дэмиан. Франшиза должна запустить первого Бэтмена в рамках новой киновселенной DCU, которая официально стартует 11 июля фильмом «Супермен» с Дэвидом Коренсветом в роли главного героя. Кстати, «Супермена» Ганн также видит иначе, поэтому вырезал комедийную тональность.

Что касается версии Бэтмена Мэтта Ривза, то Ганн думал о присоединении к DCU, но шансы почти нулевые. В дополнение он прокомментировал слухи об отмене сиквела Ривза «Бэтмен: Часть II» — это не правда. По его словам, он постоянно слышит об отмене фильма, но проблема намного проще: Мэтт медленно работает над сценарием, окончательная версия которого не готова.

Источник: Rolling Stone