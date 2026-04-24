Новости Кино 24.04.2026

Скарлетт Йоханссон возвращается к своему фильму 2007 года: "Дневники няни" станет сериалом на Netflix

Вадим Карпусь

Скарлетт Йоганссон повертається до свого фільму 2007 року: "Щоденники няні" стане серіалом на Netflix

Netflix готовит телевизионный ремейк романтической комедии «Дневники няни» / The Nanny Diaries, которая вышла еще в 2007 году. В проект возвращается Скарлетт Йоханссон — но на этот раз не как актриса, а как исполнительный продюсер.


Сериал вместо фильма

Оригинальная лента была основана на одноименном романе 2002 года Эммы Маклафлин и Никола Краус. В центре истории оказалась выпускница колледжа Энни Брэддок, которая устраивается няней в богатую семью. Ее жизнь резко меняется после переезда в дом работодателей.

Прошло 19 лет с момента премьеры, и теперь Netflix запускает телевизионную адаптацию этой истории. Сценарием и шоураннингом нового сериала занимаются Эми Чозик («Девушки в автобусе») и Дженни Бикс («Секс в большом городе»).

Скарлетт Йоханссон присоединилась к проекту как исполнительный продюсер вместе с Грегом Берланти и другими продюсерами. Идея ремейка появилась после их совместной работы над фильмом «Забери меня на Луну» два года назад.


Актерский состав сериала пока не объявили.

Фильм «Дневники няни» 2007 года собрал $47,8 млн в прокате, но не стал большим хитом. Критики оценили его сдержанно: 34% на Rotten Tomatoes, тогда как зрители дали 51%.

Ленту сняли Шари Спрингер Берман и Роберт Пульчини. Кроме Скарлетт Йоханссон в ней также сыграли Лора Линни, Алиша Киз, Крис Эванс, Пол Джаматти и другие.

После «Дневники няни» Скарлетт Йоханссон сыграла в фильмах «Вики Кристина Барселона», «Люси», «Брачная история», «Кролик Джоджо» и присоединилась к киновселенной Marvel в роли Черной Вдовы.

В 2020 году она получила две номинации на «Оскар» за фильмы «Брачная история» и «Кролик Джоджо», а также награды от «Золотого глобуса», SAG и BAFTA. Кроме того, актриса получила премию «Тони» за роль в спектакле «Вид с моста».

Йоханссон снова сотрудничает с Берланти над новым сериалом, а также готовит другие проекты. В частности, она воссоединится с коллегой по Marvel в научно-фантастическом фильме «Рэй Ганн» / Ray Gunn от Netflix.

Даты выхода нового сериала пока нет.

Звезда «Очень странные дела» + «оскаровский» режиссер: Netflix экранизирует роман Милли Бобби Браун

Источник: screenrant

Популярные новости

arrow left
arrow right
Netflix показал первые кадры сериала The Boroughs: sci-fi об инопланетянах и пенсионерах от создателей "Очень странных дел"
Сериал ужасов "Извне", который хвалил Стивен Кинг, завершится на 5 сезоне
Руководитель Xbox Аша Шарма хочет перезапустить Game Pass с новыми уровнями и сотрудничеством с Netflix
Новый сериал от создателей "Тьмы": HBO экранизирует темные сказки немецкого психиатра 1845 года
"Белый лотос" 4 сезон: старт съемок, Французская Ривьера и новый актерский состав
Netflix меняет формат: в приложении появится вертикальная лента и "умные" рекомендации
Что посмотреть на Netflix на этой неделе?
HBO показал первый кадр сериала "Гарри Поттер"
Шоураннер "Оно: Добро пожаловать в Дерри" подтвердил 2 сезон с "большими" масштабами
Ван Пис (One Piece) получил название 3-го сезона и анимационный спешл от Lego на Netflix
Битва за 5 минут внимания: TikTok хочет подвинуть Netflix и Disney с рынка на $14 млрд
Сериал "Гарри Поттер" от HBO: ближе к книгам, но фанаты разъярены из-за изменений
Трейлер сериала "Фонари" от DC напоминает "Настоящий детектив" с супергероями
Сериал "Гарри Поттер" показал 20+ студентов Хогвартса: квиддича будет много
Найдены утраченные эпизоды "Доктора Кто" из 1960-х годов: их выпустят в эфир
Сериал "Гарри Поттер" может вернуть персонажа, которого вырезали из фильмов
Сериал "Одни из нас" представил актера, который сыграет отца Эбби
Все-таки ИИ? Актер Кратоса из сериала God of War посоветовал "не верить" первому кадру
Звезда "Очень странные дела" + "оскаровский" режиссер: Netflix экранизирует роман Милли Бобби Браун
Netflix меняет правила игры для самой ожидаемой части JoJo’s Bizarre Adventure
Тарантино и Сталлоне снимут сериал о гангстерах 1930-х годов
