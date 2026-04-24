Скарлетт Йоханссон возвращается к своему фильму 2007 года: "Дневники няни" станет сериалом на Netflix

Netflix готовит телевизионный ремейк романтической комедии «Дневники няни» / The Nanny Diaries, которая вышла еще в 2007 году. В проект возвращается Скарлетт Йоханссон — но на этот раз не как актриса, а как исполнительный продюсер.





Сериал вместо фильма

Оригинальная лента была основана на одноименном романе 2002 года Эммы Маклафлин и Никола Краус. В центре истории оказалась выпускница колледжа Энни Брэддок, которая устраивается няней в богатую семью. Ее жизнь резко меняется после переезда в дом работодателей.

Прошло 19 лет с момента премьеры, и теперь Netflix запускает телевизионную адаптацию этой истории. Сценарием и шоураннингом нового сериала занимаются Эми Чозик («Девушки в автобусе») и Дженни Бикс («Секс в большом городе»).

Скарлетт Йоханссон присоединилась к проекту как исполнительный продюсер вместе с Грегом Берланти и другими продюсерами. Идея ремейка появилась после их совместной работы над фильмом «Забери меня на Луну» два года назад.





Актерский состав сериала пока не объявили.

Фильм «Дневники няни» 2007 года собрал $47,8 млн в прокате, но не стал большим хитом. Критики оценили его сдержанно: 34% на Rotten Tomatoes, тогда как зрители дали 51%.

Ленту сняли Шари Спрингер Берман и Роберт Пульчини. Кроме Скарлетт Йоханссон в ней также сыграли Лора Линни, Алиша Киз, Крис Эванс, Пол Джаматти и другие.

После «Дневники няни» Скарлетт Йоханссон сыграла в фильмах «Вики Кристина Барселона», «Люси», «Брачная история», «Кролик Джоджо» и присоединилась к киновселенной Marvel в роли Черной Вдовы.

В 2020 году она получила две номинации на «Оскар» за фильмы «Брачная история» и «Кролик Джоджо», а также награды от «Золотого глобуса», SAG и BAFTA. Кроме того, актриса получила премию «Тони» за роль в спектакле «Вид с моста».

Йоханссон снова сотрудничает с Берланти над новым сериалом, а также готовит другие проекты. В частности, она воссоединится с коллегой по Marvel в научно-фантастическом фильме «Рэй Ганн» / Ray Gunn от Netflix.

Даты выхода нового сериала пока нет.

Источник: screenrant