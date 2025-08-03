Без четкой даты возвращения: астронавты Crew-11 отправились на МКС на фоне финансовых проблем NASA

В пятницу с космодрома NASA во Флориде стартовала пилотируемая миссия Crew-11. Четыре астронавта отправились на Международную космическую станцию, где планируют провести от шести до восьми месяцев. Но из-за инициированных Дональдом Трампом бюджетных сокращений астронавты не имеют четкого понимания, когда именно вернутся на Землю.

Миссией Crew-11 командует 37-летняя Зина Кардман — геобиолог и исследовательница Антарктиды. Для нее это первый полет в космос. Рядом с ней в капсуле Crew Dragon Endeavour расположился опытный астронавт NASA Майк Финке, который совершает уже четвертый полет. Он уже летал на шаттле и российском «Союзе». Ранее он готовился к миссии на борту проблемного Boeing Starliner. В команду также входят специалисты: японец Кимия Юи и россиянин Олег Платонов, но из-за задержек его перевели на Crew Dragon. Юи уже провел в космосе 141 день, а для Платонова это дебют.

Запуск прошел успешно. Ракета SpaceX Falcon 9 стартовала в 18:43 по Киевскому времени и подняла корабль в космос. После этого первая ступень ракеты вернулась и села на площадке LZ-1. Это была 53-я и последняя посадка ракеты на эту площадку. Теперь ее закроют, ведь SpaceX планирует переместить посадочные зоны ближе к пусковым установкам во Флориде.

Вторая ступень ракеты вывела космический корабль Crew Dragon на орбиту менее чем через 10 минут после старта. Полет стал 159-м успешным запуском Falcon 9 подряд.

Финансовая неопределенность NASA

Обычно сроки пребывания астронавтов на МКС могут менять по техническим причинам или из-за плохой погоде в зоне посадки. Но в этом случае ситуация другая — на горизонте финансовые проблемы. Администрация Трампа предложила сократить финансирование NASA почти на 25% в 2026 бюджетном году. В частности, это касается и программы МКС, а также доставки экипажей и грузов.

Сокращения не означают немедленного прекращения миссий — МКС планируют поддерживать до 2030 года, но с меньшим количеством экипажа и ограниченными исследовательскими возможностями. Фактически, станция будет доживать до своего «пенсионного возраста».

В NASA уже работают над тем, чтобы Crew Dragon мог находиться в космосе не 7, а 8 месяцев. Хотя это пока неофициальный лимит, его уже один раз превысили во время предыдущей миссии.

Пока в NASA не приняли окончательное решение, но рассматривают вариант продления миссии Crew-11. Впрочем, все зависит от того, как завершится бюджетный процесс в Конгрессе США. На конец июля законодатели выдвинули несколько законопроектов, которые сохраняют финансирование NASA почти на уровне этого года, но их еще должны принять обе палаты и подписать президент.

Существует риск, что бюджет не примут до 1 октября — тогда понадобится временный закон или же начнется правительственный шатдаун. Есть и опасения, что администрация Трампа просто откажется тратить деньги, даже если Конгресс выделит их NASA. Такой шаг будет противоречивым и, возможно, будет оспариваться в судах.

Хотя 4 июля Трамп подписал отдельный закон, который выделяет $1,25 млрд на поддержку МКС до 2029 года, в NASA все равно готовятся к худшему. Пока в программе Crew-11 все идет по плану, но в будущем возможны изменения: меньшие экипажи, более длинные миссии, сокращение поставок.

Источник: arstechnica