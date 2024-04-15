20 раз — не предел. SpaceX обновила рекорд многократного использования РН Falcon 9

Еще помните знаменитую мемную памятку SpaceX-скептика «тогда поговорим»?

Повторными полетами ракет Falcon 9 в космос сегодня уже никого не удивишь, но в минувшие выходные главная «рабочая лошадка» SpaceX отметилась весомым и очень даже историческим достижением: ступень F9 B5 с индексом B1062 совершила 20 успешных циклов «старт-посадка».

Само событие произошло 13 апреля 2024 года во время миссии Starlink Group 6-49 по выводу на орбиту новой партии из 23 интернет-спутников Starlink. Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома SLC-40 на мысе Канаверал в 01:40 UTC (18:40 по киевскому времени) . По уже отработанной схеме, за две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте совершила посадку на автономную морскую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Falcon 9 lands on the A Shortfall of Gravitas droneship – completing the first 20th launch and landing of a booster! pic.twitter.com/G0w4IlXzNP — SpaceX (@SpaceX) April 13, 2024

Абсолютный рекордсмен совершил первый полет 5 ноября 2020 года — за почти три с половиной года бустер помог вывести на орбиту два пилотируемых корабля Crew Dragon (миссии Inspiration4 и Axiom-1), два аппарата GPS, телекоммуникационные спутники (Nilesat-301, ArabSat 7B), 17 интернет-спутников OneWeb и 507 собственных интернет-спутников Starlink.

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Интересно, что вместе с этим рекордом SpaceX получила еще один — она осуществила два запуска со стартового комплекса SLC-40 с интервалом менее трех суток. Предыдущий состоялся 10 апреля в 05:40 UTC, а следующий уже 13 апреля в 01:40 UTC — интервал между запусками составил 2 суток 19 часов 40 минут (то есть меньше, чем 68 часов). Инженеры смогли улучшить предыдущий рекорд примерно на 26 часов.

Одно из ключевых отличий ракет SpaceX — многоразовое использование для существенной экономии средств на доставке грузов в космос. На ракетах семейства Falcon повторно используются первая ступень и главный обтекатель. После запуска первая ступень с использованием реактивной схемы садится на космодром или морскую платформу (в зависимости от профиля миссии и остатков топлива), а после восстановления повторно обслуживает новые запуски. Немного истории: 31 марта 2017 года SpaceX впервые запустила Falcon 9 с восстановленной первой ступенью, а в 2018-м перешла на поколение ракеты Falcon 9 Block 5 с дополнительными оптимизациями для многократного использования (10 раз с минимальным межполетным обслуживанием и до 100 раз — с частичной заменой деталей). С тех пор SpaceX уверенно обновляет рекорды многократного использования РН — за все время ракеты семейства Falcon успешно совершили 297 посадок из 308 попыток. Всего 42 РН летали по несколько раз. Также SpaceX более 300 раз повторно использовала половинки обтекателя, причем некоторые из них уже налетали более одиннадцати миссий.

Сейчас SpaceX активно готовится к четвертому испытательному полету Starship, который ожидается уже через месяц — в мае. Ранее президент Гвин Шотвелл назвала третий тест «чрезвычайно успешными» и конкретизировала цель на 2024 год — успешно вывести на орбиту Starlink с помощью Starship, вернуть обе части и осуществить 148 запусков Falcon 9.

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