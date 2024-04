20 раз — не предел. SpaceX обновила рекорд многократного использования РН Falcon 9

Еще помните знаменитую мемную памятку SpaceX-скептика «тогда поговорим»?

Повторными полетами ракет Falcon 9 в космос сегодня уже никого не удивишь, но в минувшие выходные главная «рабочая лошадка» SpaceX отметилась весомым и очень даже историческим достижением: ступень F9 B5 с индексом B1062 совершила 20 успешных циклов «старт-посадка».

Само событие произошло 13 апреля 2024 года во время миссии Starlink Group 6-49 по выводу на орбиту новой партии из 23 интернет-спутников Starlink. Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома SLC-40 на мысе Канаверал в 01:40 UTC (18:40 по киевскому времени) . По уже отработанной схеме, за две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте совершила посадку на автономную морскую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Falcon 9 lands on the A Shortfall of Gravitas droneship – completing the first 20th launch and landing of a booster! pic.twitter.com/G0w4IlXzNP

— SpaceX (@SpaceX) April 13, 2024